شهود عيان: مرتكبو هجوم إسنا رددوا هتاف "إسلامية إسلامية"

الأقصر- محمد محروس:

قال شهود عيان لمصراوي بمدينة إسنا جنوب الأقصر، إن المتهمين في حادث إطلاق نار علي قوة أمنية رددوا خلال مطاردتهم من قبل قوات الشرطة هتاف "إسلامية إسلامية" قبل أن تلقي أجهزة الأمن القبض علي أحدهما.

وكشف مصدر أمني في محافظة الأقصرعن معلومات جديدة في حادث اطلاق النيران الذي وقع بمدينة إسنا، وقال المصدر إن الحادث وقع في تمام الساعة العاشرة و40 دقيقة مساء الخميس أثناء قيام الملازم أول عاطف طاهر من قوة شرطة مدينة إسنا، بفحص سيارة أثناء مرورها علي احدي الأكمنة المتحركة التابعة لمرور إسنا، حيث اشتبه أحد الضباط في سيارة نقل غريبة تحمل رقم ١٦٤٠٩١نقل الغربية.

وأوضح المصدر أنه أثناء قيام أحد الضباط بفحص السيارة فوجئ بوابل من إطلاق الرصاص فى اتجاه قوات الشرطة، ما أدى إلى مصرع أمين شرطة محمد محمود، الذي استشهد علي الفور بعد تلقيه عدد كبير من الطلقات النارية فى منطقة الصدر، وتعاملت قوات الشرطة بالتعامل مع النيران إلا أن المتهمين لاذوا بالفرار، وواصلت القوات جهودها لضبط المتهمين حيث تمت مطاردتهم وتمكنت القوات من ضبط أحد المتهمين وبحوزته السلاح المستخدم وبفحص السيارة وجد بها حزام ناسف وقنبلة يدوية وسلاح آلى، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الثانى الهارب.

وفى نفس السياق توجه محافظ الأقصر محمد بدر، واللواء عصام الحملى مساعد وزير الداخلية لقطاع جنوب الصعيد، واللواء مصطفى صلاح مدير أمن الأقصر، وقيادات الأمن الوطنى والأمن العام ، وكافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى موقع الحادث لمتابعة مجريات الأمور.

وأسفر الحادث عن استشهاد محمد محمود الباي، من قوة إدارة المرور، والمواطن محمد عبد الماجد الخطيب، وإصابة 3 مواطنين آخرين تصادف تواجدهم بمحل الواقعة، وجرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج. وأضاف المصدر الأمني، أن قوة الكمين طاردت المتهمين، وتمكنت من ضبط أحدهما والسيارة المستخدمة، وبحوزته بندقية آلي، وعدد 3 خزينة، وعُثر بالسيارة على بندقية أخرى، وجاري تعقب المتهم الآخر لضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية حول الواقعة.