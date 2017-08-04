ننشر صورة شهيد الشرطة في حادث إطلاق النار على كمين إسنا

كتب - علاء عمران:

حصل "مصراوي"، على الصورة الأولى لشهيد الشرطة محمد محمود الباي أمين شرطة بمرور إسنا، الذي استشهد في حادث اطلاق النار على كمين متحرك بمدينة إسنا جنوب الأقصر.

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وصرح مسئول بمركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، أنه أثناء قيام كمين مرور متحرك بمباشرة أعماله بدائرة مركز شرطة إسنا، مساء الخميس، اشتبه في إحدى السيارات يستقلها شخصان، تحمل لوحات "نقل الغربية"، وحال استيقافها قام مستقلوها بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات.

وأسفر الحادث عن استشهاد أمين شرطة "محمد محمود الباي"، من قوة إدارة المرور، والمواطن "محمد عبد الماجد الخطيب"، وإصابة 3 مواطنين آخرين تصادف تواجدهم بمحل الواقعة، وجرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

وأضاف المسئول الأمني، أن قوة الكمين طاردت المتهمين، وتمكنت من ضبط أحدهما والسيارة المستخدمة، وبحوزته بندقية آلي، وعدد 3 خزينة، وعُثر بالسيارة على بندقية أخرى، وجاري تعقب المتهم الآخر لضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية حول الواقعة.