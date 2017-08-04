خروج قطار أبو قير عن مساره بالإسكندرية دون حدوث إصابات
خروج قطار أبو قير عن مساره بالإسكندرية دون حدوث إصابات
01:04 ص الجمعة 04 أغسطس 2017
خروج قطار أبو قير عن مساره - ارشيفية
الإسكندرية - محمد عامر:
توقفت حركة قطارات خط "أبو قير" الداخلي في الإسكندرية، قبل منتصف ليل الجمعة، بعد خروج عربة قطار عن القضبان قرب محطة المعمورة شرقي المحافظة، دون وقوع إصابات.
وقال الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، إن غرفة عمليات المحافظة تلقت بلاغًا بخروج العربة الأخيرة من قطار أبو قير عن القضبان بمحطة المعمورة البلد دون انقلابها.
وأضاف في تصريح له، صباح الجمعة، أنه لم يجر رصد أية خسائر أو إصابات تذكر، مشيرًا إلى توجيه كافة الجهات المعنية لمكان الحادث لمتابعة الموقف والتعامل معه لحظيًا.
وأشار محافظ الإسكندرية إلى أنه جار التعامل مع العربة من قبل هيئة السكة الحديد بمعداتها لإعادتها إلى مسارها على القضبان، تمهيدًا لدخولها الخدمة مرة أخرى.
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