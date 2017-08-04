صورة وخبر: سوريا.. مواطنون على الطريق

سوريون على الطريق (أ ف ب)

كتب - علاء المطيري:

عبرت معظم الحافلات التي تقل المدنيين والمسلحين من جرود عرسال باتجاه الأراضي السورية، الخميس، بمواكبة سيارات من الصليب الأحمر اللبناني، والصليب الأحمر الدولي.

وانطلقت حافلات تقل المدنيين من جرود عرسال اللبنانية متجهة إلى مدينة إدلب السورية باشراف الأمن العام والجيش اللبناني والصليب الأحمر الدولي وهيئات دولية، وذلك بعد اتفاق وقف إطلاق النار في المنطقة التي تقع على الحدود الشمالية الشرقية للبنان مع سوريا.

وانسحب مسلحو "جبهة النصرة" مع أسلحتهم الفردية ومعهم عائلاتهم التي كانت تعيش في وادي حميد وعائلات سورية نازحة في بلدة عرسال الحدودية في طريقهم إلى إدلب.

وتنقل الحافلات السورية التي بلغ عددها 168 حافلة آلاف الأشخاص تنفيذاً للمرحلة الثانية من التفاوض، بعد إتمام عملية التبادل التي تمت، فجر الأربعاء.

وفي بلدة السعن بمحافظة حماة السورية التقط مصور وكالة الأنباء الفرنسية صورة المواطنيين السوريين أثناء وجودهم على الطريق انتظارًا لاستكمال رحلتهم.