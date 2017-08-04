المجلس الأعلى للثقافة ينعي المفكر الكبير على السمان
المجلس الأعلى للثقافة ينعي المفكر الكبير على السمان
01:11 ص الجمعة 04 أغسطس 2017
المفكر على السمان
القاهرة - (أ ش أ)
نعى المجلس الأعلى للثقافة الدكتور المفكر على السمان الذى وافته المنية عن عمر ناهز 88 عاما ، بالعاصمة الفرنسية باريس.
وقال الدكتور حاتم ربيع أمين عام المجلس الأعلى للثقافة ـ في بيان اليوم ـ إن مصر خسرت قيمة وقامة كبيرة برحيل المفكر الكبير على السمان الذى أسهم فى العديد من القضايا سواء الفكرية أو السياسية ، كما له تاريخ كبير من الإنجازات فى خدمة الوطن.
ودعا الأمين العام الله سبحانه وتعالى بأن يرحم الراحل المفكر على السمان ، ويلهم أهلها الصبر والسلوان.
يذكر أن الراحل على السمان حاصل على ليسانس حقوق جامعة الإسكندرية عام 1953 ، ودكتوراه الدولة فى القانون والعلوم السياسية ، جامعة باريس عام 1966 ، وشغل منصب رئيس الإتحاد الدولي لحوار الثقافات والأديان وتعليم السلام أوروبا ، ورئيس الاتحاد الدولي لحوار الثقافات والأديان وتعليم السلام مصر ، وسكرتير عام الجمعية المصرية الأوروبية للإعلام الاقتصادي ومقرها الرئيسي بسويسرا ، وغيرها من المناصب ، كما له العديد من الدراسات والأبحاث.
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