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إخلاء سبيل طبيبة ومدير مستشفى و3 ممرضات في واقعة وفاة الراقصة غزل

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مصراوي Masrawy

إخلاء سبيل طبيبة ومدير مستشفى و3 ممرضات في واقعة وفاة الراقصة غزل

12:49 ص الجمعة 04 أغسطس 2017

إخلاء سبيل طبيبة ومدير مستشفى و3 ممرضات في واقعة وفاة الراقصة غزل

كتب - محمد شعبان وصابر المحلاوي:

قال مصدر أمني مسؤول بمباحث الجيزة، إن النيابة العامة أمرت بإخلاء سبيل "أميرة م." طبيبة بمستشفى خاص بهضبة الأهرام بكفالة 20 ألف جنيه، ومدير المستشفى و3 ممرضات بضمان محل إقامتهم على ذمة التحقيق بقضية اتهامهم بالإهمال الطبي والتسبب في وفاة الراقصة غزل.

وأضاف المصدر في تصريحات لمصراوي، أن النيابة أمرت بإرسال متحفظات الإجهاض إلى مصلحة الطبي الشرعي، وتشكيل لجنة من وزارة الصحة للانتقال إلى المركز الطبي محل الواقعة لبيان صحة التراخيص وسلامة المكان والأجهزة.

وفي وقت سابق، انتدبت نيابة الهرم، برئاسة المستشار أحمد عطية، الطب الشرعي لتشريح جثة الراقصة "غزل" لبيان سبب الوفاة، بعدما لقيت مصرعها عقب إجراء عملية جراحية داخل مستشفى خاص بحدائق الأهرام.

واستمعت النيابة لأقوال والد المجني عليها، والذي اتهم المستشفى بالإهمال والتسبب في وفاة ابنته، كما كشفت التحقيقات الأولية، أن المجني عليها توفيت نتيجة خطأ في التخدير؛ أثناء قيامها بإجراء عملية جراحية.

وشنت أجهزة الأمن بالجيزة بالتنسيق مع مسؤولي وزارة الصحة، أمس، حملة مكبرة استهدفت التفتيش على المراكز الصحية.

وأسفرت الحملة بقيادة العميد إبراهيم المليجي، مأمور قسم الهرم، والمقدم محمد الصغير، رئيس المباحث، عن تحرير عشرات المخالفات الإدارية.

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مصراوي Masrawy

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