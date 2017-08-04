أخبار عاجلة

تعرّف على الوقت المناسب والسن المناسب لذبح الأضاحي - لعلهم يفقهون -
«لجنة التراث العالمي» تشيد بأعمال مشروع القاهرة التاريخية -
أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام -
وزيرة الهجرة: 11 مليون مصري في الخارج.. والنسبة الأكبر بالسعودية -
«فوري»: 40 ألف منفذ لشحن كروت عدادات الكهرباء على مستوى الجمهورية -
تعرّف على حكم قص الأظافر أو حلق الشعر قبل الأضحية - لعلهم يفقهون -
تضامن النواب تطلب الاطلاع على لائحة قانون الجمعيات الأهلية قبل إقرارها -
ننشر تقرير القطع الأثرية المفقودة من مخازن البر الغربي للأقصر -
باكستان تنتقد قرار واشنطن إدراج انفصاليين بكشمير على قائمة الإرهاب -
البشير: سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

الداخلية تكشف تفاصيل حادث إطلاق النار على "كمين إسنا"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الداخلية تكشف تفاصيل حادث إطلاق النار على "كمين إسنا"

12:43 ص الجمعة 04 أغسطس 2017

وزارة الداخلية

كتب- علاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل الهجوم على كمين متحرك بمدينة إسنا بمحافظة الأقصر، والذي أسفر عن استشهاد أمين شرطة و مواطن وإصابة ٣ أشخاص آخرين.

وصرح مسئول بمركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، أنه أثناء قيام كمين مرور متحرك بمباشرة أعماله بدائرة مركز شرطة إسنا، مساء الخميس، اشتبه في إحدى السيارات يستقلها شخصان، تحمل لوحات "نقل الغربية"، وحال استيقافها قام مستقلوها بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات.

وأسفر الحادث عن استشهاد أمين شرطة "محمد محمود الباي"، من قوة إدارة المرور، والمواطن "محمد عبد الماجد الخطيب"، وإصابة 3 مواطنين آخرين تصادف تواجدهم بمحل الواقعة، وجرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

وأضاف المسئول الأمني، أن قوة الكمين طاردت المتهمين، وتمكنت من ضبط أحدهما والسيارة المستخدمة، وبحوزته بندقية آلي، وعدد 3 خزينة، وعُثر بالسيارة على بندقية أخرى، وجاري تعقب المتهم الآخر لضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية حول الواقعة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ننشر صورة شهيد الشرطة في حادث إطلاق النار على كمين إسنا

    أخبار

  • ضبط "بندقية قناصة وحزام ناسف وعبوة متفجرة" بسيارة منفذي هجوم الأقصر

    أخبار

  • وزير الداخلية يكلف بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات هجوم الأقصر

    أخبار

  • مصدر بالداخلية: ضبط أحد منفذي هجوم الأقصر وجاري ضبط الآخر

    أخبار

إعلان

d99268e203.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تضامن النواب تطلب الاطلاع على لائحة قانون الجمعيات الأهلية قبل إقرارها

تضامن النواب تطلب الاطلاع على لائحة قانون الجمعيات الأهلية قبل إقرارها

ننشر تقرير القطع الأثرية المفقودة من مخازن البر الغربي للأقصر

ننشر تقرير القطع الأثرية المفقودة من مخازن البر الغربي للأقصر

باكستان تنتقد قرار واشنطن إدراج انفصاليين بكشمير على قائمة الإرهاب

باكستان تنتقد قرار واشنطن إدراج انفصاليين بكشمير على قائمة الإرهاب

البشير: سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل

البشير: سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل