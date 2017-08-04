استنفار أمني بالأقصر بعد هجوم إسنا.. والمحافظ ومدير الأمن يتوجهان لموقع الحادث

الأقصر - محمد محروس :

أعلنت أجهزة الأمن بمحافظة الأقصر، حالة الاستنفار الأمني بمختلف مدن ومراكز المحافظة، على خلفية استشهاد أمين شرطة ومواطن، وإصابة اثنين آخرين، إثر إطلاق نار عشوائي من قِبل مجهولين كانوا يستقلون سيارة نقل بيضاء.

واتخذت قوات الأمن بالأقصر، إجراءات أمنية مشددة، تضمنت تكثيف التواجد الأمني حول المناطق السياحية والأثرية، وفي محيط المطار الدولي، وبالقرب من الفنادق السياحية، وأماكن تجمع المواطنين.

كما جرى نشر عدة أكمنة ثابتة ومتحركة بطول الطرق الداخلية والخارجية، فضلاً عن الدفع ببعض الكلاب البوليسية وأجهزة الكشف عن المتفجرات لضبط أي سيارة مفخخة.

وتضمنت الإجراءات أيضًا تفتيش كل السيارات وفحص هويات كل القادمين والمغادرين.

فيما توجه محمد بدر محافظ الأقصر، واللواء مصطفى صلاح الدين مدير الأمن إلى موقع الحادث.

وصرح مسئول بمركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، أنه أثناء قيام كمين مرور متحرك بمباشرة أعماله بدائرة مركز شرطة إسنا، مساء الخميس، اشتبه في إحدى السيارات يستقلها شخصان، تحمل لوحات "نقل الغربية"، وحال استيقافها قام مستقلوها بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات.

وأسفر الحادث عن استشهاد أمين شرطة "محمد محمود الباي"، من قوة إدارة المرور، والمواطن "محمد عبد الماجد الخطيب"، وإصابة 3 مواطنين آخرين تصادف تواجدهم بمحل الواقعة، وجرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.وأضاف المسئول الأمني، أن قوة الكمين طاردت المتهمين، وتمكنت من ضبط أحدهما والسيارة المستخدمة، وبحوزته بندقية آلي، وعدد 3 خزينة، وعُثر بالسيارة على بندقية أخرى، وجاري تعقب المتهم الآخر لضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية حول الواقعة.