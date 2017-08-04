العرب اليوم: هدنة سورية جديدة وصدّ هجوم حوثي

مصراوي Masrawy

إعداد – محمد الصباغ:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم عن اتفاق برعاية مصرية حول هدنة بمدينة حمص السورية، فيما تصدت القوات السعودية لهجوم من الحوثيين على حدودها مع اليمن، فيما قُتل جنديًا عراقيًا وفُقد آخر بجنوب مدينة الموصل المحررة مؤخرًا من تنظيم داعش الإرهابي.

1 - روسيا تعلن هدنة جديدة في حمص السورية بوساطة مصرية

قوات سورية بمدينة حمص (أ ف ب)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية التوصل إلى اتفاق في العاصمة القاهرة حول إنشاء منطقة ثالثة لتخفيف التوتر في سوريا.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف القول إن خفض التصعيد شمالي مدينة حمص سيبدأ ظهر اليوم.

وأوضح أن منطقة تخفيف التصعيد الثالثة تضم 84 بلدة يقطنها أكثر من 147 ألف نسمة.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

2 - القوات السعودية تصد هجومًا حوثيًا على حدودها مع اليمن

قوات سعودية (أرشيفية)

أعلنت مصادر عسكرية أن القوات السعودية أحبطت هجومًا من قبل الميليشيات الحوثية ضد "رقابات عسكرية" على الحدود السعودية اليمنية في منطقة جازان.

ونقلت قناة "العربية الحدث"، عن المصادر قولها: "إن القوات السعودية تمكنت من إحباط الهجوم، في داخل قرى حدودية ‏يمنية غير مأهولة بالسكان تابعة لمحافظة صعدة، استخدمتها الميليشيات منطقة تجمع وإسناد لها لتنفيذ الهجوم"، لافتة إلى أن عملية صد الهجوم استمرت ساعتين، وأسفرت عن مقتل العشرات من الحوثيين، وتدمير عدد من المركبات العسكرية المحملة بالذخائر.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

3- مقتل ضابط عراقي وفقدان آخر في القيارة جنوب الموصل

قوات من الجيش العراقي بالموصل (أ ف ب)

أفادت مصادر أمنية عراقية أن ضابطا كبيرا في جهاز الأمن الوطني لقي حتفه وفقد آخر، في كمين نصبه تنظيم داعش في قرية نجمة التابعة لناحية القيارة جنوبي مدينة الموصل، 400 كم شمالي بغداد.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

4- قوات الجيش تسيطر على مواقع جديدة في ميدي غرب اليمن

قوات من الجيش اليمني الموالي للرئيس عبدربه منصور هادي (أرشيفية)

أعلنت قوات الجيش اليمني الموالية للحكومة الشرعية، السيطرة على مواقع جديدة في مدينة ميدي بمحافظة حجة، 123 كم شمال غرب صنعاء.

ونقل موقع الجيش "سبتمر نت"، عن مصدر عسكري بالمنطقة العسكرية الخامسة قوله، إن قوات الجيش الوطني بميدي غرب محافظة حجة تمكنت من إحكام السيطرة على آخر طرق إمداد "المليشيا" في مدينة ميدي والتباب المطلة على المدينة من الجهة الغربية.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

5- انفجار ضخم يضرب قافلة عسكرية جنوبي الصومال

صورة قوات عسكرية بالصومال (أرشيفية)

ضرب انفجار ضخم قافلة عسكرية كانت تحمل قوات لسلطة "جوبالاند" ذاتية الحكم التي تقع جنوبي الصومال. وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع في مدينة كيسمايو الساحلية.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا