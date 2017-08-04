مصراوي Masrawy

علي السمان.. مهندس "حوار الأديان" 11:55 م الخميس 03 أغسطس 2017

الدكتور علي السمان

كتب - محمود مصطفى:توفي مساء الخميس، الدكتور علي السمان رئيس الاتحاد الدولي للحوار بين الأديان والثقافات بالعاصمة الفرنسية باريس.ومن المقرر أن يصل جثمانه إلى مطار القاهرة، السبت المقبل، على أن تشيع جنازته الأحد من مسجد السيدة نفيسة.تولى الدكتور علي السمان منصب مستشار شيخ الأزهر في الفترة من 2000 وحتى 2006، وساهم في تأسيس بيت العائلة المصرية.ويعد "السمان" من مواليد مدينة القاهرة عام 1929، وهو متزوج وله ابن واحد، ويتحدث ثلاث لغات هي: العربية، والفرنسية، والإنجليزية، وقام بعمل العديد من الدراسات والأبحاث وألف كتابا، وساهم في تأليف آخر وقد ترجم إلى لغات عديدة، كما شارك في عدد كبير من اللقاءات التلفزيونية والصحفية حول العديد من الموضوعات.ويرصد "مصراوي" أبرز مؤهلات الراحل وجهوده، والمناصب العلمية التي شغلها كالتالي:المؤهلات العلمية ▪ ليسانس حقوق جامعة الإسكندرية مصر- 1953.▪ دبلومة في الدراسات العليا في القانون الدولي العام والعلوم السياسية - جامعة جرونوبل، فرنسا - 1956.▪ دبلومة الدراسات العليا في العلوم السياسية ، جامعة جرونوبل، فرنسا - 1956.▪ دكتوراه الدولة في القانون والعلوم السياسية، جامعة باريس، فرنسا - 1966.▪ رئيس الاتحاد الدولي لحوار الثقافات والأديان وتعليم السلام (أديك) أوروبا.▪ رئيس الاتحاد الدولي لحوار الثقافات والأديان وتعليم السلام (أديك) مصر.▪ سكرتير عام الجمعية المصرية الأوروبية للإعلام الاقتصادي ومقرها الرئيسي بسويسرا.▪ محامي - نقابة المحامين بالقاهرة.وشغل الراحل سابقًا ▪ رئيس لجنة الحوار والعلاقات الإسلامية بالمجلس الأعلى للشئون الأسلامية من 1996 الى 2011.▪ رئيس مجلس إدارة نوكيا سيمنز للشبكات مصر من 2006 الى 2011.▪ مستشار الإمام الأكبرالشيخ محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر لشئون الحوار من 2000 الى 2006.▪ نائب رئيس اللجنة الدائمة للأزهر الشريف للحوار بين الأديان السماوية من 1997 الى 2006.▪ رئيس وكالة أنباء الشرق الاوسط (أ.ش.أ) من 1967 إلى 1984.▪ رئيس منطقة غرب أوروبا لإتحاد الاذاعة والتليفزيون من 1967 الى 1982.▪ مدير مكتب رئيس الوزراء لمشروعات البنية الأساسية من 1979 الى 1981.▪ مستشار الرئيس السادات للإعلام الخارجي من 1972 إلى 1974.▪ المسئول عن الإعلام الخارجي برئاسة الجمهورية في الفترة من 1972 إلى 1974.▪ صحفي حر بجريدة Le Monde Diplomatique الفرنسية من 1962 إلى 1966.▪ صحفي حر بجريدة La Tribune des Nations الفرنسية من 1958 إلى 1965.▪ صحفي حر بجريدة La Vie Africaine الفرنسية من 1958 إلى 1965.عضويات عاملة ▪ عضو لجنة المائة، المنتدى الإقتصادي العالمي- دافوس.▪ عضو جمعية رجال الأعمال المصريين.▪ عضو المجلس المصري للشئون الخارجية.▪ عضو المجلس المصري الأوروبي.▪ رئيس مصر في منتدى شئون الفرانكوفونية بفرنسا.▪ عضو مجلس الأمناء والمستشار الإعلامي الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، القاهرة، مصر.▪ عضو مجلس إدارة مستشفى النور للعيون، القاهرة، مصر.الأوسمة التي حصل عليها: ▪ حصل على وسام شرف "ضابط النظام الوطني الفرنسي" - 2012.▪ حصل على ميدالية تقديرية من رئيس أساقفة كانتربري لجهوده المثمرة في خدمة الحوار بين الأديان - 2004.▪ حصل على شهادة تقدير من مؤسسة People to People International عن إسهاماته القيمة في دفع ودعم الصداقات الدولية وما ينتج عن ذلك من سلام عالمي - 2003.▪ اختير لعضوية الهيئة الدولية لقيادات الإنجازبانجلترا - 1991.ومن أهم أعماله: "من ثورة إلى أخرى: مذكرات مواطن ملتزم في عهد عبد الناصر، والسادات، ومبارك"، في 2012.

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وفاة الدكتور علي السمان وتشييع الجثمان الأحد من مسجد السيدة نفيسة

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