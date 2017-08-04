ننشر أول صورة للسيارة المستخدمة في حادث إسنا بالأقصر

الأقصر - محمد محروس:

حصل مصراوي على أول صور للسيارة التي استخدمها مجهولون في إطلاق النار على دورية أمنية متحركة بمدينة إسنا، جنوب الأقصر، ما أسفر عن استشهاد أمين شرطة ومواطن وإصابة 3 مواطنين آخرين.

وأبطلت قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات مفعول عبوة ناسفة وحزام ناسف، فيما جرى العثور على بندقية قناصة وبندقية آلية دخل سيارة منفذي الهجوم، الذين تم ضبط أحدهم.

وصرح مسئول بمركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، أنه أثناء قيام كمين مرور متحرك بمباشرة أعماله بدائرة مركز شرطة إسنا، في تمام الساعة العاشرة وأربعين دقيقة من مساء الخميس، اشتبه في إحدى السيارات يستقلها شخصان، تحمل لوحات "نقل الغربية"، وحال استيقافها قام مستقلوها بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات.

وأسفر الحادث عن استشهاد أمين شرطة "محمد محمود الباي"، من قوة إدارة المرور، والمواطن "محمد عبد الماجد الخطيب"، وإصابة 3 مواطنين آخرين تصادف تواجدهم بمحل الواقعة، وجرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

وأضاف المسئول الأمني، أن قوة الكمين طاردت المتهمين، وتمكنت من ضبط أحدهما والسيارة المستخدمة، وبحوزته بندقية آلي، وعدد 3 خزينة، وعُثر بالسيارة على بندقية أخرى، وجاري تعقب المتهم الآخر لضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية حول الواقعة.