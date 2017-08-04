أخبار عاجلة

تضامن النواب تطلب الاطلاع على لائحة قانون الجمعيات الأهلية قبل إقرارها -
ننشر تقرير القطع الأثرية المفقودة من مخازن البر الغربي للأقصر -
باكستان تنتقد قرار واشنطن إدراج انفصاليين بكشمير على قائمة الإرهاب -
البشير: سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل -
الشرطة الإسبانية تؤكد أن هجوم الدهس ببرشلونة "إرهابي" وأنباء عن قتلى -
تمديد اعتقال الشيخ رائد صلاح حتى الإثنين -
فيديو وصور: الشرطة تطالب بعدم الاقتراب من محيط حادث الدهس ببرشلونة -
الرئيس السيسي يغادر تشاد في نهاية جولته الإفريقية -
رئيس وزراء إثيوبيا: نستطيع مع السودان قيادة تكامل اقتصادي لدول القرن الإفريقي -
الرئيس السوداني يؤكد وجود إرادة سياسية قوية لتطوير العلاقات مع إثيوبيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

ننشر أول صورة للسيارة المستخدمة في حادث إسنا بالأقصر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ننشر أول صور للسيارة المستخدمة في حادث إسنا بالأقصر

12:41 ص الجمعة 04 أغسطس 2017

  • عرض 4 صورة

    fa7394addf.jpg

  • عرض 4 صورة

    28981d5c66.jpg

  • عرض 4 صورة

    1f23d6c3b8.jpg

  • عرض 4 صورة

    6a9fcd8e29.jpg

إعادة الألبوم

فيديو متداول لأحد قاطني عقار المنصورة قبل الحادث:

الألبوم التالى

متداول لأحد قاطني عقار المنصورة قبل الحادث: "البيت بقى مقبرة"

الأقصر - محمد محروس:

حصل مصراوي على أول صور للسيارة التي استخدمها مجهولون في إطلاق النار على دورية أمنية متحركة بمدينة إسنا، جنوب الأقصر، ما أسفر عن استشهاد أمين شرطة ومواطن وإصابة 3 مواطنين آخرين.

وأبطلت قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات مفعول عبوة ناسفة وحزام ناسف، فيما جرى العثور على بندقية قناصة وبندقية آلية دخل سيارة منفذي الهجوم، الذين تم ضبط أحدهم.

وصرح مسئول بمركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، أنه أثناء قيام كمين مرور متحرك بمباشرة أعماله بدائرة مركز شرطة إسنا، في تمام الساعة العاشرة وأربعين دقيقة من مساء الخميس، اشتبه في إحدى السيارات يستقلها شخصان، تحمل لوحات "نقل الغربية"، وحال استيقافها قام مستقلوها بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات.

وأسفر الحادث عن استشهاد أمين شرطة "محمد محمود الباي"، من قوة إدارة المرور، والمواطن "محمد عبد الماجد الخطيب"، وإصابة 3 مواطنين آخرين تصادف تواجدهم بمحل الواقعة، وجرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

وأضاف المسئول الأمني، أن قوة الكمين طاردت المتهمين، وتمكنت من ضبط أحدهما والسيارة المستخدمة، وبحوزته بندقية آلي، وعدد 3 خزينة، وعُثر بالسيارة على بندقية أخرى، وجاري تعقب المتهم الآخر لضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية حول الواقعة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • استشهاد أمين شرطة ومواطن وإصابة اثنين برصاص مجهولين بالأقصر

    أخبار

  • السجن المشدد 3 سنوات لـ 50 من أمناء وأفراد الشرطة بجنوب سيناء

    أخبار

  • بالصور.. افتتاح منفذ "أمان" لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة في

    أخبار

  • رغم قرار رفع "اليومية" لـ 700 جنيه.. المرشدون السياحيون بالأقصر "عايشين

    أخبار

إعلان

71129923f4.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
فيديو وصور: الشرطة تطالب بعدم الاقتراب من محيط حادث الدهس ببرشلونة

فيديو وصور: الشرطة تطالب بعدم الاقتراب من محيط حادث الدهس ببرشلونة

فيديو وصور: الشرطة تطالب بعدم الاقتراب من محيد حادث الدهس ببرشلونة

فيديو وصور: الشرطة تطالب بعدم الاقتراب من محيد حادث الدهس ببرشلونة

الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط توترات حدودية

الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط توترات حدودية

الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط التوترات الحدودية

الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط التوترات الحدودية