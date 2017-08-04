انتشال جثمان صاحب فيديو: "أنقذوني من المقبرة" بعقار المنصورة المنهار

الدقهلية - رامي القناوي:

انتشل رجال الحماية المدنية بالدقهلية، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، جثمان سادس ضحايا حادث انهيار عقار شارع بسيم بمنطقة الثانوية بالمنصورة، وهي لـ "حسن منصور"، صاحب فيديو الاستغاثة من تحول شقته إلى مقبرة، والذي جرى التقاطه له منذ عدة أيام.

وكانت قوات الحماية المدنية، باشرت عملها 13ساعة متتالية بحثًا عن ضحايا الحادث، حتى تمكنت من انتشال جثمان نجلة الضحية الأخيرة وتدعى "آية حسن منصور"، في وقت سابق، فضلاً عن أربعة آخرين وهم: "رزق نجيب زكي، 61 سنة، وحفيدته ساندرا جورج ماهر، 7 سنوات، وإبراهيم فهمي عبد الواحد، 60 عامًا، وعادل عبد المنعم، 47 سنة".

وأصيب خلال الحادث كل من: "مارينا رزق نجيب، 30 سنة، ونجلتها جاسيكا جورج ماهر، 4 سنوات، والسيد جمعة الشربيني، 54 سنة، صاحب محل لكي الملابس أسفل العقار، ونقلوا إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة.

كان عقار مكون من خمسة طوابق بمنطقة شارع الثانوية بمدينة المنصورة، انهار، أمس الخميس، وانتقل رجال الحماية المدنية والإنقاذ البري والإطفاء، برئاسة اللواء مروان عبد المعطي مدير الحماية المدنية، واللواء محمد حجي نائب مدير أمن الدقهلية للمكان، للوقوف على ملابسات الواقعة.