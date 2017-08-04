ياسر إدريس يكشف موقفه من انتخابات الزمالك ويوجه رسالة لـ«سليمان» (فيديو)

التحرير

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كشف المهندس ياسر إدريس، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة الحالي، وعضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، موقفه من انتخابات القلعة البيضاء المقبلة، كما وجه رسالة للكابتن أحمد سيلمان، عضو المجلس السابق.

وقال ياسر إدريس، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: "أنا مش مرشح نفسي لانتخابات الزمالك، ومش هرشح نفسي للانتخابات، ومش هتدخل مع حد ضد حد لأن كلهم أصدقائي، وكل واحد يتولى نفسه في انتخابته ومايقحمش اسمي في هذه اللعبة، لأن اللعبة دي مش لعبتي".

وأضاف رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة: "أنا نادي الزمالك ده بيتي، وأتمنى كل مسئول يجي القلعة البيضاء يدعمني في اتحاد السباحة، ومش هينفع إني حد يدعمني في اتحاد السباحة وأكون مع حد ضد حد".

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وأردف ياسر إدريس: "أنا بحب نادي الزمالك وأشجعه بشدة، لكن لن أتدخل في الانتخابات ولا من قريب ولا من بعيد، وأنا كنت بساعد الدكتور كمال درويش لأني كنت في قائمته ورئيسي، والحمدلله ريحني واعتزل الانتخابات".

واختتم رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة، بتوجيه رسالة لأحمد سليمان، المرشح المحتمل على منصب الرئيس بنادي الزمالك قائلآ: "لاتزج باسمي في هذه الانتخابات".