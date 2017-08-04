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ضبط مخالفات إدارية بمراكز طبية في هضبة الأهرام

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مصراوي Masrawy

ضبط مخالفات إدارية بمراكز طبية في هضبة الأهرام

12:27 ص الجمعة 04 أغسطس 2017

ضبط مخالفات إدارية بمراكز طبية في هضبة الأهرام

مركز طبية

كتب - محمد شعبان:

قاد مساعد وزير الصحة للعلاج الحر بالتنسيق مع مباحث الهرم، أمس الخميس، حملة مكبرة استهدفت التفتيش على المراكز الصحية.

يأتي ذلك عقب وفاة الراقصة الاستعراضية غزل فجر الخميس داخل مستشفى خاص بمنطقة هضبة الأهرام، واتهام والدها لمسؤولي المستشفى بالإهمال اولتسبب في وفاتها.

وشملت الحملة -التي شارك فيها العميد إبراهيم المليجي، مأمور قسم الهرم، والمقدم محمد الصغير، رئيس المباحث- العديد من المراكز الطبية بمنطقة هضبة الأهرام، وتم تحرير عشرات المخالفات الإدارية.

وأكد مصدر أمني مسؤول بقسم الهرم، أنه لم يتم إغلاق تلك المراكز، خاصة أن المخالفات التي تم تحريرها "إدارية".

بدوره، قال الدكتور علي محروس، مدير إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، إنه تم تشميع المستشفى الخاص الذي شهد وفاة الفنانة الاستعراضية "غزل".

وأضاف "محروس"، في تصريحات لمصراوي، أن الشرطة تحفظت على المستشفى عقب إلقاء القبض على مدير المستشفى وطبيب و3 ممرضات.

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مصراوي Masrawy

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