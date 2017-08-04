حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

بدأت في إيران مراسم تنصيب الرئيس حسن روحاني لولاية ثانية، وتعرضت قافلة لـ"الناتو" بأفغانستان لهجوم انتحاري، وذكرت الشرطة الألمانية أن انفجارًا بأحد مقاهي الشيشة أدى إلى إصابة 6 أشخاص، وأعلنت قوات الحرس الوطني الروسي العثور على ترسانة أسلحة بإحدى ضواحي موسكو.

1- إيران: بدء مراسم تنصيب روحاني لولاية ثانية

مراسم تنصيب الرئيس الإيراني حسن روحاني لولاية ثانية في طهران الخميس (أ ف ب)

بدأت، الخميس، مراسم تنصيب الرئيس الإيراني حسن روحاني لولاية ثانية، وذلك في حسينية الإمام الخميني في العاصمة الإيرانية طهران.

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2- هجوم انتحاري على قافلة لـ"الناتو" بأفغانستان

جنود أمريكيين في مقاطعة قندهار بأفغانستان في 2 أغسطس 2017 (أ ف ب)

أعلنت مهمة الدعم الحازم، التابعة لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مقتل جنديين أمريكيين وإصابة 4 آخرين، في هجوم انتحاري استهدف قافلة تابعة لـ"الناتو" بمقاطعة قندهار جنوبي أفغانستان.

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3- إصابة 6 أشخاص في انفجار بمقهى في ألمانيا

أفراد الشرطة الألمانية في مدينة كونستانس في 30 يوليو 2017 (أ ف ب)

ذكرت الشرطة الألمانية، الخميس، أن انفجارًا بأحد مقاهي الشيشة في مدينة جيسن بولاية هيسن وسط ألمانيا أدى إلى إصابة 6 أشخاص، جروح أحدهم خطيرة.

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4- العثور على ترسانة أسلحة بإحدى ضواحي موسكو

عنوان الصورة: أسلحة تم ضبطها في مدينة تولا الروسية الخميس (أ ف ب)

أعلنت قوات الحرس الوطني الروسي، الخميس، عن العثور على ترسانة من الأسلحة و7 آلاف قطعة سلاح، و 5.1 كيلوجرام من البارود في أحد الشقق السكنية بضواحي موسكو.

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5- البرلمان الفرنسي يحظر توظيف أقارب النواب والوزراء كـ"مساعدين"

مقر البرلمان الفرنسي في باريس - أرشيفية

منع البرلمان الفرنسي، الخميس، النواب والوزراء من توظيف أقاربهم من الدرجة الأولى كمساعدين لهم، وذلك بعد شهور من تعرض المرشح الرئاسي المحافظ فرانسوا فيون لفضيحة بسبب وظيفة زوجته كمساعدة له.

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