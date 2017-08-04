10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد – محمد الصباغ:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن علاقات بلاده مع روسيا باتت أسوأ من أي وقت مضى، في حين صرح رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيف بأن العقوبات التي فرضتها أمريكا على موسكو تبلغ حد إعلان حرب تجارية شاملة، فيما قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدلله إن القدس ستظل العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، وتعهد الرئيس الإيراني حسن روحاني بالعمل على تحقيق ثورة اقتصادية في بلاده.

1 - ترامب: العلاقات مع موسكو أسوأ من أي وقت مضى

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (أرشيفية)

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن العلاقات بين واشنطن وموسكو أسوأ من أي وقت مضى، لكنه ألقى بالمسؤولية على الكونجرس الذي شدد للتو العقوبات الاقتصادية على روسيا.

ورد الروس منذ، الأسبوع الماضي، عبر الإعلان عن خفض كبير في الطاقم الدبلوماسي الأمريكي على أراضيهم.

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2- ميدفيدف: العقوبات الأمريكية "حرب تجارية" على روسيا

رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيف (أرشيفية)

قال رئيس الوزراء الروسي، ديمتري ميدفيدف، إن العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على بلاده تبلغ حد إعلان "حرب تجارية شاملة" على موسكو.

وأضاف أن الإجراءات التي وقعها الرئيس، دونالد ترامب، تبين عجز الرئيس الأمريكي التام، الذي قال إن الكونجرس أهانه.

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3- الحمد الله: القدس ستبقى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين

رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله (أرشيفية)

حذر رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله من مواصلة الاحتلال الاسرائيلي إجراءاته الاستفزازية في المدينة المقدسة، واقتحامات المستوطنين لساحات المسجد الأقصى ، مؤكدا أن "القدس ستبقى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين".

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4- أبو ردينة: أوقفوا نهج نتنياهو التدميري

المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة (ارشيفية)

دعا الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، المجتمع الدولي والولايات المتحدة إلى التدخل فورا من أجل وقف نهج رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو "التدميري" لحل الدولتين، وقال إن التصعيد الذي تقوم به الحكومة الاسرائيلية واستفزازاتها الاستيطانية يستدعي التدخل الفوري من قبل المجتمع الدولي لوضع حد لهذا العبث الإسرائيلي".

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5- روحاني: نعمل على صناعة ثورة اقتصادية

الرئيس الإيراني حسن روحاني (أ ف ب)

تعهد الرئيس الإيراني حسن روحاني بأن يكون برنامج حكومته القادمة هو العمل على تحقيق ثورة اقتصادية في البلاد.

واعتبر في خطاب، بعد تنصيبه لولاية ثانية على أن "اجتثاث الفقر والقضاء على الفساد واحتواء التضخم من الحقوق الرئيسية للشعب ".

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6- وزير بريطاني: تونس تبذل جهودًا كبيرة في مجال الأمن

وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إليستر بيرت (أرشيفية)

أشادت بريطانيا بالعمل الدؤوب الذي أنجزته تونس في مجال الأمن ما أتاح تخفيف التحذير الموجه للسياح البريطانيين من السفر إليها.

وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إليستر بيرت إن التوصيات بالسفر خُففت نظرًا للجهود التي بذلتها الحكومة وأجهزة الأمن التونسية لتلبية احتياجات القادمين إلى هذا البلد سواء للسياحة أو لأي سبب آخر.

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7- العبيدي: القوات البحرية تتصدي لأي قطع بحرية تدخل المياه الإقليمية الليبية

الصورة: خليفة العبيدي، مدير مكتب الإعلام بالقيادة العامة للجيش الوطني الليبي (أرشيفية)

أمر المشير خليفة حفتر قائد "الجيش الوطني الليبي" الممسك بزمام الأمور في شرق ليبيا بمنع السفن الأجنبية من دخول المياه الليبية بدون إذن، وفق ما أعلن متحدث إعلامي.

وقال خليفة العبيدي، مدير مكتب الإعلام بالقيادة العامة "للجيش الوطني الليبي" أن المشير حفتر أصدر أوامره لركن القوات البحرية برئاسة الأركان العامة بالتصدي لأي قطع بحرية تدخل المياه الإقليمية الليبية دون إذن الجيش الليبي.

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8- البردويل: مستعدون لإنهاء "اللجنة الحكومية" فور استلام الحكومة مهامها

عضو القيادة السياسية لحركة حماس صلاح البردويل (أرشيفية)

أعلنت حركة حماس الفلسطينية استعداداها لإنهاء "اللجنة الحكومية" فور استلام حكومة الوفاق الوطني لمسؤولياتها كافة وعلى رأسها استيعاب الموظفين الذين على رأس عملهم بقطاع غزة.

ونقلت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) عن عضو القيادة السياسية للحركة صلاح البردويل القول في بيان إن "حركة حماس تستعد لإنهاء اللجنة الحكومية لمهمتها الطارئة فور استلام حكومة الوفاق لمسؤولياتها كافة في قطاع غزة، وعلى رأس هذه المهام استيعاب وتسكين كل الموظفين القائمين على رأس أعمالهم".

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9- مسؤول عراقي: إعمار قضاء سنجار يحتاج إلى10 مليارات دولار

محما خليل قائمقام قضاء سنجار العراقي (أرشيفية)

أفاد محما خليل قائمقام قضاء سنجار العراقي بأن عملية اعادة اعمار القضاء تحتاج إلى 10 مليارات دولار. ودعا خليل في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية الى تأسيس صندوق خاص بجمع المساعدات الدولية لدعم اعمار قضاء سنجار، مشيرا إلى أنه في مثل هذا اليوم من شهر اغسطس عام 2014، نفذ داعش عمليات قتل جماعية واختطف المئات وسبى النساء في واحدة من اسوأ الجرائم بحق الايزيديين على مر التاريخ في العراق.

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10- شينزو آبي: أعتذر عن فضائح الحكومة

رئيس وزراء اليابان شينزو آبي (أرشيفية)

أجرى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي تعديلا وزاريا، حيث عين نوابا أكثر خبرة في مناصب رئيسية، وذلك في ظل تراجع الدعم الشعبي لحكومته بعد سلسلة من الفضائح.

واعتذر آبي أولا، في مؤتمر صحفي، عن ازدياد عدم ثقة الجمهور في حكومته بسبب سلسلة من الفضائح. وقال رئيس الوزراء: "أفكر بعمق في" تلك الفضائح.

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