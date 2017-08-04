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وفاة الدكتور علي السمان وتشييع الجثمان الأحد من مسجد السيدة نفيسة

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مصراوي Masrawy

وفاة الدكتور علي السمان وتشييع الجثمان الأحد من مسجد السيدة نفيسة

11:38 م الخميس 03 أغسطس 2017

وفاة الدكتور علي السمان وتشييع الجثمان الأحد من مسجد السيدة نفيسة

الدكتور علي السمان

كتب- محمود أبو طالب:

توفي الدكتور علي السمان، مستشار شيخ الأزهر الأسبق ورئيس الاتحاد الدولي لحوار الثقافات والأديان، الخميس، عن عمر يناهز 88 عامًا.

وقالت مصادر بأسرة الراحل، في تصريحات لـ"مصراوي"، إن الجثمان سيصل السبت المقبل من باريس، على أن يشيع جثمانه الأحد من مسجد السيدة نفيسة.

ونعى الدكتور محمد الشحات الجندي عضو مجمع البحوث الإسلامية، "السمان"، مؤكدًا أنه خدم والأديان عبر جهوده في التقارب بين الشرق والغرب والتقارب بين الأديان السماوية.

وقال الشحات الجندي، في تصريحات صحفية، إن "السمان كرس عمره في إزالة الشوائب التي صنعها البعض باسم الأديان، فنسأل الله له الرحمة ودوره مشهود في عهد الإمام الراحل محمد سيد طنطاوي".

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مصراوي Masrawy

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