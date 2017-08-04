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ضبط "بندقية قناصة وحزام ناسف وعبوة متفجرة" بسيارة منفذي هجوم الأقصر

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مصراوي Masrawy

ضبط "بندقية قناصة وحزام ناسف وعبوة متفجرة" بسيارة منفذي هجوم الأقصر

12:12 ص الجمعة 04 أغسطس 2017

بندقية قناصة - ارشيفية

القاهرة - (أ.ش.أ)

قال مصدر أمني بوزارة الداخلية إن أمين شرطة استشهد مساء الخميس، ولقي مواطن مصرعه وأصيب 3 مواطنين آخرين إثر قيام مسلحين يستقلان سيارة بإطلاق النار على أحد التمركزات الأمنية المتحركة بمركز إسنا بالأقصر ، مشيرا الى أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط أحد الجناة وبحوزته أسلحة ومتفجرات.

وأوضح المصدر الأمني، أنه أثناء قيام احدى الدوريات الأمنية المتحركة بتفقد الحالة الأمنية بدائرة مركز شرطة إسنا بمحافظة الأقصر اشتبهت في احدى السيارات، ولدى محاولة استيقافها قام مستقلاها بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات والفرار هاربين، ما أدى الى استشهاد أمين الشرطة ومصرع أحد المواطنين واصابة 3 آخرين تصادف مرورهم بالمنطقة.

وأضاف أن أفراد القوة قاموا على الفور بمطاردة السيارة ونجحوا في القاء القبض على أحد مستقليها وبحوزته بندقية آلية، بينما لاذ الآخر بالفرار، مشيرا الى أنه بتفتيش السيارة عثر بها على بندقية آلية وبندقية قناصة وحزام ناسف وعبوة متفجرة تم ابطال مفعولهما بواسطة خبراء المفرقعات.

وتابع أنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

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