مقتل جندي أمريكي وجرح خمسة في أفغانستان إثر عملية انتحارية

كابول - (د ب أ)

لقي جندى أمريكي يعمل ضمن قوات حلف شمال الاطلسي (الناتو) حتفه مساء اليوم الخميس في عملية انتحارية في اقليم زابل بجنوب افغانستان.

وقالت القوات المشاركة في مهمة الحلف المسماة (الدعم الحازم) في أفغانستان على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الخميس إن ستة أفراد آخرين أصيبوا بجروح في العملية.

وأضافت القوات أن مجموعة من الجنود الأمريكيين كانوا في دورية مشتركة مع قوات أفغانية عندما قام مهاجم بتفجير نفسه فيها، مشيرة إلى ان خمسة جنود ومترجم أصيبوا على الأثر بجراح.

وقالت قوات الحلف إن حالة الجرحى مستقرة وأنهم يعالجون في القاعدة الأمريكية في باجرام.

كان هجوم انتحاري قامت به قوات طالبان الإسلامية المتطرفة على قافلة أخرى للناتو في جنوب أفغانستان أدى امس الأربعاء إلى مقتل جنديين أمريكيين وجرح اربعة آخرين.

وتدهور الوضع الأمني في أفغانستان مؤخرا بصورة كبيرة.