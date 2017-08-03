صفوت العالم: تغطية قطر الإعلامية تكشف علاقتها بالإرهاب (فيديو)

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قال الدكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن الخلاف مع قطر له أبعادٌ إعلامية واضحة، مشيرًا إلى أن اجتماع وزراء إعلام الدول الراعية لمكافحة الإرهاب يُمثل نقطة تحول مهمة للغاية في المواجهة مع قطر.

وأضاف العالم خلال لقائه ببرنامج «ساعة من مصر»، المذاع على شاشة «الغد» الإخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، أن التنسيق العربي إعلاميًا سيكشف الدعاية الداعمة لقطر، موضحًا أن التغطية الإعلامية القطرية لكل الحوادث الإرهابية خلال الآونة الأخيرة تكشف علاقتها بالإرهاب، وشدد على أن شركات الدعاية العامة في الغرب تعمل لصالح من يدفع دون مراعاة للأهداف والسياسات.

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وأوضح العالم أن الأداء الإعلامي العربي يُمثل أداة تبعية على اختلاف درجاته، لافتًا إلى أن المجلس الأعلي للإعلام يجب أنْ يلعب دورًا مهمًا في التوعية بمخاطر قضية الإرهاب فى الداخل والخارج.