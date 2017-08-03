محمد العرابي: الاعتراض لديّ أسلوب حياة (فيديو)

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قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن اعتزازه برأيه جعل الاعتراض أسلوب حياة لديه، متابعًا: «أعترض بالصمت، وأكره الصدام في الحياة الشخصية، ولكن اصطدم مع الرأي المخالف».

وقال العرابي خلال حواره ببرنامج «كرسي الاعتراض»، الذي تقدمه الإعلامية جيهان لبيب، المذاع عبر فضائية «المحور»، إن سبب تركه لمنصب وزير الخارجية، موضحًا أنه ظل في النصب لمدة 28 يومًا فقط، ثم قدم استقالته برغبته بسبب اعتراضه على الأوضاع وقتها، مستطردًا: «زوجتي وبنتي كانوا سعداء باستقالتي».

وذكر العرابي، أنه تعرض لحملة تشويه وخوض في سمعته من أشخاص مقريبين منه، موضحًا أنه تم اتهامه في سلوكه، وأن فكره المتطرف، واتهم أنه من أقرب الناس للسيدة سوزان مبارك.