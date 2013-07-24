"ليدي جاجا" تتصدر قائمة أثرى المشاهير التي تقل أعمارهم عن 30

كتب : الأناضول الأربعاء 24-07-2013 11:46

تصدرت المغنية الأمريكية من أبويين إيطاليين، ليدي جاجا، قائمة أثرى المشاهير التي تقل أعمارهم عن 30 عاماً، وفق دراسة أجرتها مجلة فوربس الأمريكية، بثروة بلغت 80 مليون دولار أمريكي.

فيما شغل مطرب البوب الأمريكي، جاستن بيبر، المركز الثاني، ومطربة البوب الأمريكية، تايلور سويفت، المركز الثالث.

وأوضحت "فوربس" أن المجلة اعتمدت على أحاديث، أجرتها مع الوكالات ومديري أعمال، والمنتجين والمخرجين لمعرفة حجم الإيرادات الخاصة بالمشاهير، بغية إعداد القائمة.

كما شغلت كل من الفنانات ريحانا، وأديلا، وكاتي بيري، مكاناً ضمن العشرة الأوائل في القائمة، التي هيمن عليها العنصر النسائي هذا العام.