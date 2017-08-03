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مستشار خاص يقود التحقيق في قضية تدخل روسيا بالانتخابات الأمريكية

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مصراوي Masrawy

مستشار خاص يقود التحقيق في قضية تدخل روسيا بالانتخابات الأمريكية

11:27 م الخميس 03 أغسطس 2017

واشنطن - (د ب أ)

دخل التحقيق في تدخل روسيا بالانتخابات الرئاسية الأمريكية مرحلة جديدة مع اختيار المستشار الخاص الذي يقود التحقيق، أعضاء هيئة محلفين كبيرة، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية اليوم الخميس.

وستسمح الخطوة للمستشار الخاص روبرت مولر الحصول على شهادات بحلف اليمين، وإصدار أوامر استدعاء رسمية بل وربما توجيه اتهامات.

وتجري لجان بمجلسي الشيوخ والنواب وكذلك مستشار مستقل تحقيقا لمعرفة ما إذا كان هناك تواطؤ خلال الانتخابات الأمريكية بين أعضاء في حملة الرئيس دونالد ترامب وموسكو من أجل محاولة التأثير على نتائج التصويت الذي جرى في نوفمبر الماضي.

كانت أجهزة الاستخبارات الأمريكية خلصت إلى أن روسيا اخترقت حسابات البريد الالكتروني للحزب الديمقراطي في محاولة لإضعاف موقف مرشحة الحزب هيلاري كلينتون لصالح ترامب المرشح عن الحزب الجمهوري.

وعبر أعضاء بالكونجرس عن قلقهم من محاولة ترامب التدخل في تحقيق مولر أو السعي للإطاحة به إذ تقدم عضوان في مجلس الشيوخ اليوم الخميس بمشروع قانون يجعل من الصعوبة بمكان قيام الرئيس بذلك.

وقدم الديمقراطي كريس كونز والجمهوري توم تيليس المشروع الذي سيسمح بمراجعة قضائية، إذا ما تم عزل المستشار الخاص وإعادة تعيينه مرة أخرى في حال عدم وجود سبب وجيه لفصله.

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