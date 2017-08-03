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ارتفاع ضحايا انهيار عقار المنصورة لـ 5 .. واستمرار البحث عن آخرين

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مصراوي Masrawy

ارتفاع ضحايا انهيار عقار المنصورة لـ 5 .. واستمرار البحث عن آخرين

11:40 م الخميس 03 أغسطس 2017

ارتفاع ضحايا انهيار عقار المنصورة لـ 5 .. واستمرار البحث عن آخرين

عقار المنصورة

الدقهلية - رامي القناوي:

ارتفع عدد ضحايا انهيار عقار بشارع بسيم بمنطقة الثانوية بمدينة المنصورة، لـ 5 وفيات وثلاثة مصابين، بعد انتشال قوات الإنقاذ البري جثمان "عادل عبد المنعم"، 47 سنة.

كانت قوات الحماية المدنية، تمكنت في وقت سابق من انتشال جثث كلٍّ من: رزق نجيب زكي جرجس، 61 سنة، وحفيدته ساندرا جورج ماهر، 7سنوات، وإبراهيم فهمي عبد الواحد ،60 سنة، وآية حسن منصور، 20 سنة، فيما زال البحث جاري عن والدها أسفل الأنقاض.

وجرى إنقاذ ثلاثة أشخاص هم: مارينا رزق نجيب، 30 سنة، ونجلتها جاسيكا جورج ماهر، 4 سنوات، والسيد جمعة الشربيني، 54 سنة، صاحب محل لكي الملابس أسفل العقار، ونقلوا إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة.

كان عقار مكون من خمسة طوابق بمنطقة شارع الثانوية بمدينة المنصورة، انهار، اليوم الخميس، وانتقل رجال الحماية المدنية والإنقاذ البري والإطفاء، برئاسة اللواء مروان عبد المعطي مدير الحماية المدنية، واللواء محمد حجي نائب مدير أمن الدقهلية للمكان، للوقوف على ملابسات الواقعة.

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