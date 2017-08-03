فيديو متداول لأحد قاطني عقار المنصورة قبل الحادث: "البيت بقى مقبرة"

الدقهلية - رامي القناوي:

حصل "مصراوي " على مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي، لأحد قاطني العقار المنهار ويدعي "حسن منصور زكي"، يستغيث من تحول منزله إلى مقبرة، وذلك لقيام صاحبة المنزل ونجلها بهدم أجزاء كبيرة من العقار؛ ما يعرضه للتشرد بصحبه نجلته والتي تعاني من أمراض ألزمتها الفراش.

وقال حسن في الفيديو الذي جرى تصويره قبل الحادث بأيام، إنه يقطن بعقار بشار بسيم بمنطقة الثانوية في الطابق الأرضي، وقد تحول منزله إلى مقبرة بعد هدم صاحبة العقار أجزاءً كبيرة، منها جدار الشقة التي يقطن بها، وأصبحت حياته ونجلته مهددة بالخطر والموت تحت الأنقاض هم وباقي قاطني العقار.

وتابع حسن، والذي لا يزال البحث جاريًا عنه أسفل الأنقاض، إنه مصاب بعدة أمراض مزمنة، ويعيش بصحبة ابنته "آية" والتي تعاني من إعاقة ذهنية جعلتها طريحة الفراش، ويعمل على خدمتها بعد أن توفيت زوجته بعد معاناة مع مرض السرطان.

وطالب حسن، خلال رسالته التي بُثت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بمأوى يعيش فيه بصحبة ابنته المريضة، مناشدًا أهالي الخير أن يمدوا لهم يد العون قبل انهيار المنزل عليهم، غير أن القدر سبق كل ذلك وتحول مسكنهم بالفعل إلى مقبرة كما توقع "حسن".

كان عقار مكون من خمسة طوابق بمنطقة شارع الثانوية بمدينة المنصورة، انهار، اليوم الخميس، وانتقل رجال الحماية المدنية والإنقاذ البري والإطفاء، برئاسة اللواء مروان عبد المعطي مدير الحماية المدنية، واللواء محمد حجي نائب مدير أمن الدقهلية للمكان، للوقوف على ملابسات الواقعة وتم انتشال 4 ضحايا جراء العقار المنهار من بينهم 2 من أسرة واحدة.