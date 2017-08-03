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بالصور- ظهور تماسيح صغيرة بمصرف في البحيرة.. ومسئول: "أخطرنا البيئة"

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مصراوي Masrawy

بالصور- ظهور تماسيح صغيرة بمصرف في البحيرة.. ومسئول: "أخطرنا البيئة"

10:51 م الخميس 03 أغسطس 2017

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البحيرة – أحمد نصرة:

فوجئ أهالي منطقة أبو هواش، بمركز أبو حمص، بمحافظة البحيرة، اليوم الخميس، بظهور أعداد من التماسيح، صغيرة الحجم، داخل مصرف أبو العنين المار بالمنطقة.

وشوهد بعض أطفال القرية يلهون بعدد من التماسيح الصغيرة، استطاعوا الإمساك بها، وسط حالة من الذعر بين الأهالي خشية وجود تماسيح أكبر حجمًا.

من جهته، قال علي عبد المعطي، من أهالي المنطقة: "هو يعني التماسيح الصغيرة جات منين، ما أكيد أبوها وأمها موجودين في المياه، ربنا يستر ويا ريت المسؤولين يتحركوا ويشوفوا القصة دي، من ساعة ما عرفت الخبر وأنا خايف أنزّل عيالي".

وفي اتصال هاتفي لـ"مصراوي"، مع المهندس خالد عمارة، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص قال: "فور ورود بلاغات من الأهالي، جرى تشكيل لجنة لمعاينة المكان وبحث الموقف، وإخطار "البيئة" لاتخاذ شؤونها".

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مصراوي Masrawy

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