أهرامات الجيزة باللون الأخضر تضامنا مع مرضى "فيروس سي"

القاهرة - (أ ش أ)

تم مساء اليوم اضاءة أهرامات الجيزة باللون الأخضر ، تضامنا مع مرضى الكبد الوبائي (فيروس سي) وحتى الساعة 11 و30 دقيقة مساء ، وذلك بالتنسيق بين وزارتي الآثار والصحة ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي ، ليكون رسالة بصرية واضحة للعالم تعلن فيها مصر دعمها الكامل لمرضى (فيروس سي) ووقوفها بقوة ضد المرض من أجل القضاء عليه بنهاية عام 2018.

وأكد أشرف محى مدير عام منطقة آثار الهرم ـ في تصريح اليوم ـ أن وزارة الآثار تحرص على المشاركة في مثل هذه الأحداث بشكل مستمر ، إيمانا منها بدورها في المشاركة المجتمعية ، مشيرا الى أن أهرامات الجيزة تضاء كذلك في الثاني من إبريل من كل عام باللون الأزرق للإحتفال باليوم العالمي لمرضي التوحد.

وكان الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان قد أكد اليوم ـ في إطار احتفال وزارة الصحة ، بالتعاون مع مكتب ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر والبنك الدولي باليوم العالمي لإلتهاب الكبد ـ أن الدولة المصرية حريصة على محاربة مرض (فيروس سي) واستئصاله من وطننا الحبيب ، مشيرا إلى أنه في العام الماضي حضرت الرئيسة السابقة لمنظمة الصحة العالمية مارجريت تشان إلى مصر ، وقامت بتكريم الدولة المصرية على سبقها عالميا في إنهاء قوائم إنتظار المرضى وعلاج ما يزيد على مليون مصري.