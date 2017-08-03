رسميًا.. نيمار يوقع لباريس سان جيرمان لمدة 5 مواسم

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أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الخميس، عن تعاقده بشكل رسمي مع المهاجم البرازيلي نيمار لاعب برشلونة الإسباني.

وأكد النادي الفرنسي عبر موقعه الرسمي، توقيع «نيمار» على عقد مدته 5 سنوات لينضم لصفوف الفريق بعد رحلة استمرت 4 سنوات مع البرسا.

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وقام باريس بدفع قيمة الشرط الجزائي مع برشلونة 222 مليون يورو لتصبح الصفقة الأغلى في تاريخ كرة القدم، وبفارق كبير عن صفقة انضمام بوجبا لمانشستر يونايتد بحوالي 100 مليون.

ومن المقرر أن يتلقى صاحب الـ25 عامًا مكافأة انتقال وراتب أسبوعي يزيد عن 500 ألف جنيه إسترليني، بعد تكفله بدفع الشرط الجزائي من حسابه الخاص لبرشلونة، على أن يتقاضى المبلغ كاملا من باريس لحسابه الشخصي.