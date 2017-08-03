العثور على جثة رابعة أسفل عقار المنصورة المنهار

الدقهلية - رامي القناوي:

انتشلت قوات الإنقاذ البري التابعة للحماية المدنية بالدقهلية، منذ قليل، الضحية الرابعة جراء حادث انهيار عقار بشارع بسيم بمنطقة الثانوية بمدينة المنصورة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال جثمان "آية حسن منصور"، فيما لا يزال البحث جاريًا عن والدها أسفل الأنقاض، ليصل إجمالي المتوفين جراء الحادث لأربعة أشخاص وهم: رزق نجيب زكى، 61 سنة، وحفيدته ساندرا جورج ماهر، 7 سنوات، وإبراهيم فهمي عبد الواحد، 60 عامًا، فضلاً عن "آية حسن منصور". وثلاثة مصابين هم: مارينا رزق نجيب، 30 سنة، ونجلتها جيسكا جورج ماهر، 4 سنوات والسيد جمعة الشربيني، 54 سنة، صاحب محل لكي الملابس أسفل العقار.

كان عقار مكون من خمسة طوابق بمنطقة شارع الثانوية بمدينة المنصورة، انهار، اليوم الخميس، وانتقل رجال الحماية المدنية والإنقاذ البري والإطفاء، برئاسة اللواء مروان عبد المعطي مدير الحماية المدنية، واللواء محمد حجي نائب مدير أمن الدقهلية للمكان، للوقوف على ملابسات الواقعة.