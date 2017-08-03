الترجي يضرب موعدًا مع الفيصلي في نهائي البطولة العربية

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تأهل نادي الترجي التونسي لدور النهائي من البطولة العربية، بعد أن نجح الفريق التونسي في التغلب على نادي الفتح الرباطي المغربي، بهدفين مُقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الإسكندرية، في دور قبل النهائي من البطولة العربية.

وتمكن حمزة السمومي، لاعب الفتح المغربي من إفتتاح التسجيل لفريقه، في الدقيقة 29، بعد أن نجح زميله نوفل الزرهوني في تمرير الكرة لحمزة لينجح في وضع الكرة داخل الشباك.

وفي الدقيقة 31، وضع فرجاني ساسي ضربة رأسية خطيرة من داخل منطقة الجزاء لكن مرت بمحاذاة القائم الأيسر لمرمى الفتح.

في الدقيقة 36 لعب الترجي أخطر فرص اللقاء، بعد هجمة مرتدة ولا أروع انتهت بتسديدة من فرجاني ساسي من داخل منطقة الجزاء لكن اصطدمت بالعارضة لتحرم الترجي من هدف التعادل.

وفي الشوط الثاني نجح خليل شمام، لاعب الفريق التونسي من إحراز هدف التعادل من ضربة حرة مباشرة، لم ينجح حارس الفتح المغربي في التعامل مع الكرة لتسكن شباكه.

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ولم ينجح أحد الفريقين في إحراز أهداف، ليدخل الفريقين لشوطين إضافيين.

وفي الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الإضافي احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لنادي الترجي، وإشهار البطاقة الحمراء لمحمد فوزير.

ونجح طه يس الخنيسي، لاعب الترجي من ترجمة ركلة الجزاء لهدف.

وفي الدقيقة 96 أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء لطه يس الخنيسي بعد تدخله بعنف على أحد لاعبي الفتح المغربي.

وبهذه النتيجة يُلاقي نادي الترجي التونسي نظيره الفيصلي الأردني، في المباراة النهائية يوم الأحد المُقبل على ملعب برج العرب.