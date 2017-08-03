بعد رحيل «مسعد عوض».. 4 حراس هربوا من دكة الأهلي

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بعد رحيل مسعد عوض، حارس مرمى النادي الأهلي لنادي سموحة، وهروبه من دكة القلعة الحمراء وعدم مشاركته بأي صورة مع الفريق سواء أساسيًا أو كحارس بديل، بسبب ترتيبه المتأخر بين حراس الأهلي وهم شريف إكرامي وأحمد عادل ومحمد الشناوي بالشكل الذي دفع مسعد عوض للرحيل عن القلعة الحمراء.

ولم يكن مسعد عوض هو الحارس الأول الذي أصبح حبيس دكة الأهلي وقرر الرحيل عن القلعة الحمراء، بل سبقه عدد من الحراس ويستعرض لكم «التحرير» حراس هربوا من دكة الأهلي:

نادر السيد..

انضم نادر السيد، حارس مرمى الزمالك والمنتخب القومي السابق إلى النادي الأهلي قادمًا من نظيره المصري البورسعيدي، في موسم 2005/2006، وتسبب تألق عصام الحضري، حارس المارد الأحمر حينذاك في جلوس السيد على الدكة كحارس بديل ولا يحصل على فرصة المشاركة كأساسي وهو ما أجبره على الانتقال إلى انبي في موسم 2007/2008.

أمير عبد الحميد..

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بعد هروب عصام الحضري، من النادي الأهلي لسيون السويسري، عام 2008 بدأ أمير عبد الحميد في المشاركة في المباريات، كالحارس الأساسي للمارد الأحمر إلا أن الأمر لم يدم طويلًا، وتم التعاقد مع الفلسطيني رمزي صالح، ليشارك الأخير بشكل أساسي، الأمر الذي دفع "عبد الحميد" إلى الانضمام لصفوف المصري البورسعيدي عام 2010.

رمزي صالح..

بعد التعاقد مع الفلسطيني رمزي صالح، عام 2008 ومشاركته كحارس أساسي، بدأت لعنة الإصابات تطارده وهو الأمر الذي أجبر أحمد ناجي مدرب حراس مرمى الأهلي،حينذاك على وضعه كحارس بديل، ورفض رمزي الجلوس على الدكة وقرر الرحيل عن صفوف الأهلي عام 2010 للانضمام إلى صفوف المريخ السوداني

محمود أبو السعود..

تعاقد الأهلي مع محمود أبو السعود من المنصورة في موسم 2010، وكان أحد أفضل حراس المرمى في الدوري المصري في ذلك الوقت، قبل أن يواجه التجميد في الأهلي ويرحل معارًا إلى المقاولون عام 2012 ثم ينتقل بشكل نهائي إلى المقاولون عام 2014 ويشارك معه بشكل أساسي بعد سنوات قضاها أسيرًا لمقاعد البدلاء في القلعة الحمراء.