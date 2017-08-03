الري عن أزمة سد النهضة: حقوق مصر المائية «خط أحمر» (فيديو)

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قال الدكتور حسام الإمام، المتحدث باسم وزارة الري، إن حقوق مصر المائية «خط أحمر» مؤكدًا أن استمرار التواصل مع إثيوبيا أفضل من العناد، مضيفًا: «البعاد يؤدي إلى مزيد من العناد».

وأكد الإمام خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، المذاع على قناة «المحور»، على ضرورة استكمال اجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية المعنية بملف مياه النيل وسد النهضة في أسرع وقت لضمان الانتهاء من الدراسات التي تقوم بها المكاتب الاستشارية في أقرب فرصة ممكنة، لافتًا إلى أن مصر لن تفرط في حقوقها المائية في جميع الحالات.

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وأضاف: «أي حاجة هتم في سد النهضة دون أن يكون هناك توافق بين الدول الثلاثة سيحدث هناك مشاكل كثيرة بينهما.. واللجوء الي التحكيم الدولي يجب أن يكون بموافقة جميع الأطراف»