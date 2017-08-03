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القرموطي عن تهرب الأسطورة من الضرائب: «أستبعد ذلك» (فيديو)

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القرموطي عن تهرب الأسطورة من الضرائب: «أستبعد ذلك» (فيديو) القرموطي عن تهرب الأسطورة من الضرائب: «أستبعد ذلك» (فيديو)

التحرير

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استبعد الإعلامي جابر القرموطي أن يكون الفنان محمد رمضان متهربا من الضرائب، مضيفًا أن «الأسطورة» شارك في الفترة الأخيرة في نشاطات إجتماعية وتبرع لعدة جمعيات خيرية.

وأضاف القرموطي أن مصادر خاصة بإحدى الصحف أشارت إلى أن «رمضان» تهرب من دفع 25 مليون جنيهاً، وفي حالة تصالحه مع الدولة فإن الرقم قابل للزيادة، وأن القائمة تتضم «سعد الصغير» أيضاً.

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واختتم متسائلاً هل يمكن أن يكون «رمضان» تهرب من الضرائب؟ يذكر أن آخر أعمال النجم فيلم «جواب إعتقال» الذي تم عرضه في موسم عيد الفطر الماضي.

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التحرير

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