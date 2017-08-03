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البحث عن 6 مفقودين تحت أنقاض «عقار بالمنصورة»

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البحث عن 6 مفقودين تحت أنقاض «عقار بالمنصورة» البحث عن 6 مفقودين تحت أنقاض «عقار بالمنصورة»

التحرير

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كتب - كارم الديسطي 

انتشلت قوات الحماية المدنية بالدقهلية ثلاثة جثامين لضحايا عقار منهار بالمنصورة.

ونقلت سيارات الإسعاف 9 مصابين بالحادث إلى مستشفى الطوارئ، بالإضافة إلى جثة طفلة في السادسة من عمرها ورجل بالمعاش وسيدة. 

وقال مصدر بالهلال الأحمر لـ"التحرير" إن ساكني العقار الواقع في شارع بسيم المتفرع من شارع الجمهورية بحي غرب المنصورة، يبلغ عددهم 18 شخصا، وعثرت فرق الإنقاذ على 12 منهم وسط الركام، بينهم 9 مصابين وثلاثة وفيات، وأكد مواصلة البحث عن 6 مفقودين. 

ووجه الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، بصرف 15 ألف جنيه إعانة لأسرة المتوفى و3 آلاف جنيه لكل مصاب في الحادث.

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وأوضح الشعراوي في بيان له أنه سيتم صرف 15 ألف جنيه لكل أسرة متضررة من انهيار العقار، مع صرف كامل الإعانات المعيشية حتى توفير مكان آخر لهم.

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واتهم عدد من سكان المنزل المنهار صاحب العقار بالتسبب في الحادث، وادعوا أنه تلاعب في أساس العقار بغية إسقاطه للتخلص من نظام الإيجار القديم. 

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وأفاد مصدر بحي غرب المنصورة أن العقار صادر له قرار بالترميم منذ عام 2003، مشيرا إلى صعوبة تحديد سبب الانهيار في الوقت الحالي، وأكد أن لجنة فنية من الحي والإسكان ستقوم بالفحص لتحديد سبب الحادث.  

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التحرير

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