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تحت الأضواء الكاشفة.. رفع أنقاض عقار المنصورة بحثًا عن "حسن وآية" (صور)

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مصراوي Masrawy

تحت الأضواء الكاشفة.. رفع أنقاض عقار المنصورة بحثًا عن "حسن وآية" (صور)

10:22 م الخميس 03 أغسطس 2017

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20 صورة ترصد عقار المنصورة المنهار

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20 صورة ترصد عقار المنصورة المنهار

الدقهلية - رامي القناوي:

تواصل قوات الإنقاذ البري التابعة للحماية المدنية بالدقهلية، مساء اليوم الخميس، جهودها لرفع أنقاض العقار المنهار بشارع بسيم المتفرع من شارع الجمهورية بالمنصورة، للبحث عن باقي ضحايا العقار المنهار.

ووفق عددٍ من الأهالي، فإنه مازال هناك شخصان تحت الأنقاض هما: حسن منصور زكي، وابنته "آية"، والتي تعاني من إعاقة ذهنية.

يذكر أن قوات الحماية المدنية، انتشلت، في وقت سابق اليوم، ثلاث جثث بكل من: رزق نجيب زكى جرجس، 61سنة، مدير مدرسه سابق، وحفيدته ساندرا جورج ماهر، 7 سنوات وجارهم إبراهيم فهمي عبد الواحد، 60 سنة، فيما أصيبت كل من مارينا رزق نجيب، 30 سنة، ونجلتها جاسيكا جورج ماهر، 4 سنوات والسيد جمعة الشربيني، 54 سنة، صاحب محل لكي الملابس أسفل العقار، وجرى نقلهم إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة.

كان عقار مكون من خمسة طوابق بمنطقة شارع الثانوية بمدينة المنصورة، انهار، اليوم الخميس، وانتقل رجال الحماية المدنية والإنقاذ البري والإطفاء، برئاسة اللواء مروان عبد المعطي مدير الحماية المدنية، واللواء محمد حجي نائب مدير أمن الدقهلية للمكان، للوقوف على ملابسات الواقعة.

 

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