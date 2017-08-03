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​تعرف على أسعار السلع الغذائية الجديدة ببطاقات التموين (إنفوجرافيك)

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​تعرف على أسعار السلع الغذائية الجديدة ببطاقات التموين (إنفوجرافيك) ​تعرف على أسعار السلع الغذائية الجديدة ببطاقات التموين (إنفوجرافيك)

مصراوي Masrawy

​تعرف على السلع الغذائية الجديدة ببطاقات (إنفوجرافيك)

10:15 م الخميس 03 أغسطس 2017

كتبت- عايدة رضوان:

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، الثلاثاء، زيادة عدد من السلع الغذائية المسموح بصرفها على البطاقات التموينية بجانب السكر والزيت، بهدف تنويع سلة السلع، ورفع القيمة الغذائية لما تحصل عليه الأسرة المصرية من خلال الدعم السلعي.

وجاء اللبن المُعبأ والمجفف، وزيت الذرة والحلوى الطحينية وعسل النحل والعسل الأسود والخضروات المجمدة، فضلًا عن مجموعةٍ متنوعة من الجبن والمسلى والزبدة والشاي في مقدمة السلع التي تم إدراجها ضمن المقررات التموينية بدايةً من شهر أغسطس الجاري.

وجاءت أسعار السلع كالتالي:

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مصراوي Masrawy

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