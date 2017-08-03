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10 ساعات على انهيار عقار المنصورة.. والبحث مستمر عن مفقودين

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مصراوي Masrawy

10 ساعات على انهيار عقار المنصورة.. والبحث مستمر عن مفقودين

10:02 م الخميس 03 أغسطس 2017

10 ساعات على انهيار عقار المنصورة.. والبحث مستمر عن مفقودين

عقار المنصورة

 

القاهرة - (أ ش أ)

أكد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الدقهلية، أن المتوفين في حادث انهيار العقار الذي وقع اليوم بشارع بسيم بمنطقة الثانوية بحي غرب المنصورة ثلاثة أشخاص هم: رزق نجيب زكي و يبلغ من العمر 60 عاما و إبراهيم فهمي عبد الواحد ويبلغ من العمر 60 عاما و ساندرا جورج ماهر وتبلغ من العمر 10 سنوات.

وانهار عقار مكون من 5 طوابق، في الثانية عشرة من ظهر اليوم الخميس، بمنطقة الثانوية، في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

وأضاف مكي ، في تصريحات صحفية، الليلة ان المصابين عددهم 6 أشخاص من جنود و أفراد الحماية المدنية تم اسعافهم من إصابتهم البسيطة في موقع العقار نتيجة تساقط بعض أجزاء العقار و تسرب الغاز جراء الحادث.

واوضح أنه تم علاج 3 آخرين من المواطنين بعد نقلهم إلى مستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة وخروجهم منها مساء اليوم وهم : ميرنا رزق نجيب و جيسكا جورج ماهر وهم من سكان العقار بالإضافة إلى سيد جمعة الشربيني.

و أضاف وكيل الوزارة أن عمليات رفع الأنقاض مستمرة حاليا تحت الأضواء الكاشفة للبحث عن مفقودين محتملين آخرين من سكان العقار ويقدر عددهم ب 2 أو 3 أشخاص.

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