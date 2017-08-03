مصراوي Masrawy

تجديد حبس شقيقين متهمين في واقعة اغتصاب "فتاة الجرايدة" بكفر الشيخ 09:56 م الخميس 03 أغسطس 2017

فتاة الجرايدة

كفر الشيخ - إسلام عمار:أمر المستشار أحمد زيادة رئيس محكمة جنح بيلا الجزئية بكفر الشيخ، اليوم الخميس، بتجديد حبس "محمد ع.م.أ"، 26 عامًا، سائق، وشقيقه "أشرف"، 29 عامًا، سائق، ويقيمون بقرية الجرايدة، دائرة مركز شرطة بيلا، 15 يومًا، على ذمة التحقيقات، لاتهامهما في واقعة اغتصاب "صباح عبد الباسط السيد المصيلحى"، 22 عامًا، حاصلة على دبلوم تجارة.كما أمر المستشار محمد شعبان، مدير نيابة بيلا، تحت إشراف المستشار أحمد عاشور، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، حبس المدعو "حسام س.ع"، ويقيم بقرية المعصرة، التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه في نفس الواقعة، وذلك عقب إلقاء القبض عليه.وقررت النيابة إخلاء سبيل المدعو "محمد أ.م.أ"، 27 عامًا، زوج شقيقة المتهمين الأول والثاني، لعدم ثبوت دور له في تلك الواقعة، بحسب تحريات المباحث.وفى السياق ذاته نفى راضي الشربيني، محام، والموكل بالدفاع عن المتهمين الشقيقين، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، ادعاءات أصحاب هذا البلاغ، في محضر الواقعة رقم 4315 لسنة 2017، إداري مركز شرطة بيلا، مؤكدًا أن تحريات المباحث، أثبتت عكس ذلك.فيما أوضح أحمد جاد الرب، محام، والموكل بالدفاع قضية المتوفية، شقيقة صاحب البلاغ، أن العدالة سوف تنتصر لأصحاب الحق، سواء كانوا المتهمين، أو المجني عليها، موضحًا أنه سيجري الكشف عما توصلت إليه التحريات، من خلال أوراق القضية، والإجراءات القانونية المتخذة في هذا الشأن.كان العميد ماجد فتحي مأمور مركز شرطة بيلا، تلقى بلاغًا من المدعو "جميل عبد الباسط السيد مصيلحي"، 35 عامًا، نجار مسلح، ويقيم بقرية الجرايدة دائرة المركز، بتناول شقيقته "صباح"، مادة سامة، ما أدى إلى وفاتها، وذلك لخوفها من أهليتها بعد علمهم بفقدان عذريتها.وبتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها، بمعرفة مفتش الصحة المختص، أفاد بخروج رغاوي من الأنف، وعدم وجود إصابات ظاهرة، ويشتبه بتناولها مادة سامة، فيما اتهم صاحب البلاغ من خلال المحضر المذكور، كلاً من الشقيقين الصادر بحقهما قرار تجديد الحبس 15 يومًا، وزوج شقيقتهما، المُخلى سبيله، بأنهم وراء الحادث.

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