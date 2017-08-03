الخارجية الروسية: واشنطن تنزلق لـحقبة "الحرب الباردة"

موسكو - (أ ش أ):

وصفت وزارة الخارجية الروسية تصريحات المسئولين الأمريكيين، بما فيهم نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، في حق روسيا بأنها تشبه كثيرًا تصريحات حقبة الحرب الباردة.

وذكر بيان للخارجية الروسية، مساء الخميس، أن واشنطن تنزلق للأسف إلى القوالب البدائية لـحقبة "الحرب الباردة"، والتي هي بعيدة تمامًا عن الواقع.

وأشار البيان إلى أن عملية فرض الخيار المدمر على دول البلقان، وفق صيغة إما مع الغرب أو مع روسيا، ستؤدي حتمًا إلى زيادة التوتر في القارة الأوروبية وزعزعة استقرار الوضع في المنطقة وبعض الدول.

يُذكر أن نائب الرئيس الأمريكي - خلال اجتماع قمة ميثاق الأدرياتيكي في بودجوريتسا، أمس الأربعاء - قد اتهم روسيا مباشرة بمحاولة زعزعة استقرار منطقة غرب البلقان وتنظيم محاولة انقلاب في الجبل الأسود في 2016، لمنع انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي.

كما اتهم الساسة الأوروبيون والأمريكيون، في وقت سابق، روسيا بتدبير محاولة الانقلاب هذه دون تقديم أية أدلة، ونفت موسكو جميع هذه الاتهامات، واصفة إياها بالعارية عن الصحة.