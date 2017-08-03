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بالصور.. اعتصام مفتوح للصيادلة اعتراضًا على بيع الأدوية بسعرين

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مصراوي Masrawy

بالصور.. اعتصام مفتوح للصيادلة اعتراضًا على بيع الأدوية بسعرين

09:50 م الخميس 03 أغسطس 2017

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كتب - أحمد جمعة:

دخل أعضاء مجلس النقابة العامة للصيادلة وأعضاء مجالس النقابات الفرعية، في اعتصام مفتوح عصر الخميس، بمقر النقابة بجاردن سيتي، اعتراضاً على استمرار القرار الوزاري رقم 23 لسنة 2017 والمتضمن بيع الأدوية بسعرين.

كما يطالب الصيادلة بإلغاء قرار فتح معهد فني للصناعات الدوائية وآخر للتغذية العلاجية، والعودة للقرار رقم 200 لسنة2001 والخاص بتنظيم فتح الصيدليات، فضلاً عن المطالبة بتطبيق القرار الوزاري رقم 115 لسنة 2017 والخاص بسحب الأدوية منتهية الصلاحية وكذلك بدل العدوى للصيادلة الحكوميين.

ورفع المعتصمون لافتات كتبوا عليها "الدواء أمن قومي وليس سلعة"، "الاكسبير يهدد صحة المريض والأمن القومي"، "لا للدخلاء نطالب بعودة القرار 200الصيدلية للصيدلي فقط"، "نطالب بتطبيق بدل العدوى".

يأتي هذا في الوقت الذي قالت نقابة الصيادلة في بيان اليوم، إنها لجأت للاعتصام بعد طرق كافة أبواب التفاوض مع مؤسسات الدولة دون الوصول لحلول ، مشددة على أن الاعتصام مفتوح لحين تحقيق مطالب الصيادلة.

وشهد الاعتصام حضور أعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية، كما تم تأمينه من قبل الأمن حيث تم أخذ الموافقة الأمنية على تنظيم اعتصام داخل النقابة ورفض الاعتصام بوزارة الصحة وذلك لوقوعها داخل الحرم الأمني لمجلس النواب.

شارك في الاعتصام الدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة، ود.أحمد فاروق الأمين العام ، ود.أحمد عبيد أمين الصندوق.

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مصراوي Masrawy

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