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20 صورة ترصد عقار المنصورة المنهار

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مصراوي Masrawy

20 صورة ترصد عقار المنصورة المنهار

09:45 م الخميس 03 أغسطس 2017

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بالصور.. محافظ الدقهلية يزور مصابة بعد وفاة طفلتها في حادث عقار المنصورة

الألبوم التالى

بالصور.. محافظ الدقهلية يزور مصابة بعد وفاة طفلتها في حادث عقار المنصورة

 

الدقهلية - رامي القناوي:

ساعات مرت كالدهر، اليوم الخميس، على ساكني عقار مكون من 5 طوابق، بمنطقة الثانوية، في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، بعد انهياره وتحوله إلى ركام.

وحصل مصراوي على صور خاصة بالعقار المنهار، بعد لحظات من سقوطه..

هذا، وشدد محافظ الدقهلية، الدكتور أحمد الشعراوي، في تصريحات صحفية، على توفير كافة سبل الرعاية الطبية للمصابين، وكذلك تقديم الدعم للأسر المضارة جراء انهيار العقار.

وقال المحافظ خلال تفقده لموقع الحادث، إنه قرر صرف 3 آلاف جنيه تعويض لكل مصاب، و15 ألف جنيه لكل حالة وفاة.

كانت رئيس حي غرب المنصورة منال الغندور، قالت، في وقت سابق اليوم، إن العقار قديم ومتهالك وصادر له قرار ترميم منذ 2003، ولكن لم ينفذ، بحسب قولها.

 

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مصراوي Masrawy

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