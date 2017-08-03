عضو بـ"إسكان النواب" لـ الحكومة: "أسعار المياه زادت ليه؟"

كتبت - مادي غيث:

استنكر أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، رفع أسعار مياه الشرب والصرف الصحي، عقب قرار مجلس الوزراء اعتبارًا من أول أغسطس الجاري، قائلًا: "إحنا مش بنرفض من أجل المعارضة، ومش بنقبل من أجل أننا نوافق للحكومة على أي حاجة".

وأضاف مسعود، في تصريحاته لمصراوي الخميس: "تم مناقشة القرار في المجلس وطلبنا عدة طلبات ولم تنفذ، ونريد أن نعرف أسباب زيادة الأسعار والسعر الحقيقي لتكلفة متر المياه".

وأضاف عضو مجلس النواب: "مش كل واحد يزود زيادة عشوائية، إيه المعايير اللي على أساسها زادت أسعار المياه".

وأشار مسعود إلى، أنه سيتقدم بطلب في لجنة الإسكان، كما سنتقدم بإستجواب للوزير في البرلمان لمعرفة الأسباب وراء زيادة الأسعار والمعايير وراء هذه الزيادة، وذلك عقب العودة من الإجازة البرلمانية، لافتًا إلى أنه إذا كانت هذه الزيادة ناتجة عن عمالة زائدة داخل شركات المياه فلا علاقة للشعب بها، بقوله: "لو الزيادة نتيجة أوضاع معينة في شركات المياه ميتحملهاش الناس".

وكانت الجريدة الرسمية نشرت أمس الأربعاء، قرار مجلس الوزراء، برفع أسعار مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك اعتبارًا من أول أغسطس الجاري.

وجاء قرار المجلس، رفع سعر مياه الشرب للاستخدام المنزلي إلى 45 قرشا للمتر المكعب من 30 قرشا في شريحة الاستهلاك الأولى بين صفر وعشرة أمتار مكعبة وإلى 120 قرشا من 70 قرشا للمتر المكعب في الشريحة الثانية (11-20 مترا مكعبا) وإلى 165 قرشا من 155 قرشا للشريحة الثالثة (21-30 مترا).

وتصبح الرسوم 200 قرشا للمتر المكعب لاستهلاك الشريحة التي تصل إلى 40 مترا مكعبا و215 قرشا للشريحة التي يزيد استهلاكها على 40 مترا مكعبا. وتضمن القرار رفع تكلفة الصرف الصحى التي تحسب كنسبة من فاتورة المياه لتصبح 63% بدلا من 57%.