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الفتح يتقدم بهدف أمام الترجي في شوط أول مثير

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الفتح يتقدم بهدف أمام الترجي في شوط أول مثير الفتح يتقدم بهدف أمام الترجي في شوط أول مثير

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انتهى الشوط الأول من مباراة الفتح الرباطي المغربي والترجي التونسي، بتقدم الفريق المغربي بهدف دون رد، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب الإسكندرية، في دور قبل النهائي من البطولة العربية.

وتمكن حمزة السمومي، لاعب الفتخ المغربي من إفتتاح التسجيل لفريقيه، في الدقيقة 29، بعد أن نجح زميله نوفل الزرهوني في تمرير الكرة لحمزة لينجح في وضع الكرة داخل الشباك.

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وفي الدقيقة 31، وضع فرجاني ساسي ضربة رأسية خطيرة من داخل منطقة الجزاء لكن مرت بمحاذاة القائم الأيسر لمرمى الفتح.

في الدقيقة 36 لعب الترجي أخطر فرص اللقاء، بعد هجمة مرتدة ولا أروع انتهت بتسديدة من فرجاني ساسي من داخل منطقة الجزاء لكن اصطدمت بالعارضة لتحرم الترجي من هدف التعادل.

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