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السلطات التونسية تعتقل متورطين في موجة الحرائق غرب البلاد

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مصراوي Masrawy

السلطات التونسية تعتقل متورطين في موجة الحرائق غرب البلاد

09:30 م الخميس 03 أغسطس 2017

السلطات التونسية تعتقل متورطين في موجة الحرائق غرب البلاد

رئيس التونسية يوسف الشاهد

تونس - (د ب أ)

أعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد اليوم الخميس عن اعتقال عدد من المتورطين في اشعال حرائق بشكل متعمد، ضمن موجة الحرائق التي اجتاحت بشكل غير مسبوق مناطق واسعة غرب البلاد.

وأفاد يوسف الشاهد- في تصريح اعلامي عقب لقائه اليوم الرئيس الباجي قايد السبسي في اجتماع خصص لبحث كارثة الحرائق التي اجتاحت غابات ومناطق جبلية ومناطق سكنية، إن هناك حرائق كانت بفعل فاعل.

وقال الشاهد "اعتقلنا عددا من الأشخاص وسنلاحق قضائيا كل الأشخاص الذين تورطوا في الحرائق".

وقالت السلطات المحلية في ولاية جندوبة غرب تونس إن ما لا يقل عن 15 حريقا اندلع بشكل متزامن في الغابات بالجهة، ما يشير إلى وجود اعمال اجرامية خلف ذلك.

واجمالا فاق عدد الحرائق التي اندلعت منذ الأحد الماضي ثلاثين حريقا في جندوبة ومناطق بولايتي باجة وبنزرت، أتت على مساحات واسعة من الغابات وأتلفت أعلافا ومحاصيل زراعية، كما أضرت بأكثر من 20 منزلا.

وخصصت ولاية جندوبة مراكز ايواء لاستقبال العائلات المتضررة.

ودفعت وحدات الحماية المدنية بتعزيزات كبرى وبتجهيزات ثقيلة إلى المنطقة من ولايات أخرى، كما شاركت وحدات من الجيش في جهود السيطرة على الحرائق وحماية المناطق السكنية مستعينة بالطائرات العسكرية.

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