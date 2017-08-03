«الحلال» أصابها بـ«انهيار عصبي» وموقف محرج في أول زواجها| أجرأ تصريحات يسرا اللوزي

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حلت الفنانة يسرا اللوزي، ضيفة على برنامج "عيش صباحك"، الذى يقدمه المذيعان مروان قدري، وزهرة رامي، على إذاعة "نجوم إف.إم"، وتحدثت خلال حوارها عن أعمالها الفنية التي عرضت خلال شهر رمضان الماضي، إذ شاركت في مسلسلين وهما "الحلال" مع سمية الخشاب، و"ابن حلال" مع حمادة هلال، ونرصد أبرز التصريحات التى جاءت بالحلقة خلال التقرير التالي..

1- أسباب تأجيل «شنطة حمزة»

أوضحت الفنانة يسرا اللوزي، عن أسباب تأجيل تصوير فيلم "شنطة حمزة"، الذي تقوم ببطولته مع الفنانين حمادة هلال، وأحمد فتحي، ومحمد ثروت، خاصة وأن أغلب المشاهد المتبقية تجمعهما، ووجود الفنانين داخل مشهد واحد صعب حاليًا، نظرًا لارتباط البعض منهم بأعمال فنية وارتباطات ومشاكل صحية عند البعض، مشددة على أن منتج العمل قرر تأجيل التصوير حتى انتهاء الموسم الرمضان.

وأضافت "اللوزي"، أن تصوير الفيلم بدأ منذ العام الماضي قبل تصوير مسلسل "طاقة قدر"، وتدور قصته حول عصابة من 4 أشخاص وتدور بينهم مواقف عديدة ومثيرة.

2- أصيبت بانهيار عصبي في (الحلال)

صرحت يسرا أيضًا بأن شخصية الفتاة الشعبية "فاطيما"، التي جسدتها في أحداث مسلسل "الحلال"، والذي عرض في شهر رمضان، سببت لها انهيارًا عصبيًا.

وأضافت بأن دور "فاطيما" "مخيف" بحسب وصفها، ويختلف تماما عن شخصيتها الحقيقية، وهو ما استلزم منها أن تحضّر له لفترة طويلة، تجاوزت الشهر ونصف.

3- «موقف طريف»

وعن المناطق الشعبية، روت "يسرا" موقف طريفة تعرضت له، أثناء تصويرها لمسلسل "خاص جدا"، وعقب زواجها بقترة قصيرة، قائلة: "عملت مخاطرة في أول زواجي وكنت في تصوير مسلسل خاص جدًا، وتركت دبلة الزواج مع مساعدتي وكان في تصوير اليوم التالي ونسيت الدبلة معاها، ولما روحت حطيت إيدي تحت المخدة عشان زوجي ميخدش باله، واكتشفت أن التصوير أتأجل 3 أيام، واضطررت الذهاب إلى منطقة العشرين في فيصل للحصول على الدبلة، وخضت مغامرة التوك توك".

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اعتذارها عن «فين قلبي» في البداية

تطرقت الفنانة أيضًا للحديث عن دورها في فيلم "فين قلبي" مع الفنان مصطفى قمر، مشيرة إلى إنها اعتذرت عن الدور في بداية الأمر نظرًا لانشغالها بتصوير أعمال أخرى، إلا أن الفيلم توقف بالتزامن مع انتهاء مشاهدها في الأعمال الأخرى، مما منحها فرصة لقراءة سيناريو الفيلم، وقالت: "سيناريو الفيلم كان لطيفًا وبه مسحات تمثيلية كبيرة لي، وكان بمثابة تحدي تمثيلي كبير".

رأيها في العمل مع فنان «منتج»

وصفت "اللوزي" تجربة العمل مع فنان منتج، بـ"الصعبة"، بسبب نقص الخبرة تجاه صناعة الفيلم والمشاكل المتعلقة بالإنتاج.

وأضافت: "حلو تشتغل مع ممثل بينتج لأنه بيشعر بمشاكل الفنانين وعايش المشكلة، لكنه يفتقد الخبرة الإنتاجية، ولا يمتلك خبرة اختيار أشخاص قادرين على اختيار أفضل الفنانين لأداء أدوار معينة".