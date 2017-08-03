رحلت بسبب «خطأ طبي» وآخر ظهور لها مع «الزعيم»| معلومات عن الراقصة «غزال»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أثار خبر وفاة الراقصة "غزل" في أحد المستشفيات، بسبب "خطأ طبي"، صدمة عدد كبير بين جمهورها وأصدقائها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأنها رحلت بشكل مفاجئ ولم تنقطع عن العمل تمامًا وكانت بكامل صحتها.

تضاربت الأخبار حول السبب الرئيسي وراء "الوفاة"، حيث أشارت العديد من التقارير بأن السبب يرجع لعملية إجهاض خضعت لها بسبب توفى الجنين في بطنها، ما أدى لضرورة إجراء عملية جراحية لها، وحددت لها مستشفى خاص موعد لإجراء العملية، حيث أجرتها لها طبيبة بالمستشفى وساعد بها 3 ممرضات، إلا أنه عقب الانتهاء من إجراء العملية تدهورت حالتها الصحية، وفارقت الحياة.

وأشارت تقارير أخري بأن السبب يرجع نتيجة خطأ في تخديرها أثناء قيامها بإجراء "عملية تجميل".

في وسط ذلك لم يعرف الجمهور عنها الكثير ونرصد أبرز المعلومات خلال التقرير التالي..

1- ولدت في مدينة الإسكندرية 1992، ولم يعرف الكثيرون بأن أصولها مغربية.

2- بدأت مشوارها في عمر الـ19 عامًا، لتصبح أصغر راقصة استعراضية في مجال الرقص الشرقي.

3- جاء انطلاقتها من خلال حفلات الزفاف، إلى أن أخذت طريقها للشهرة بسبب طبيعة رقصها والشبه الكبير الذي يجمعها بالراقصة الإستعراضية "صافيناز".

شاهد أيضا

4- خضعت لعملية تجميل في الصدر منذ عدة سنوات.

5- أكدت بعض التقارير المتداولة بأنها متزوجه منذ نحو 6 أعوام، وأنجبت طفلًا لديه من العمر 4 سنوات.

6- شاركت في العديد من الأعمال السينمائية التي قدمت من خلالها الرقص الاستعراضى ومنها فيلم "سبوبة" و"ناشط فى حركة عيال"، وشهد مسلسل "عفاريت عدلى علام" الظهور الأخير لها.

7- ظهرت فى أكثر من 20 كليب رقص شرقى، آخرهم كليب "بتجوز" للمطرب الشعبي خضر.

8- تعاقدت مؤخرًا على فيلم جديد في أولى تجاربها التمثيلية، وكان من المقرر أن تعلن تفاصيله خلال الفترة المقبلة.