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العثور على ترسانة أسلحة في شقة سكنية بإحدى ضواحي موسكو

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مصراوي Masrawy

العثور على ترسانة أسلحة في شقة سكنية بإحدى ضواحي موسكو

09:01 م الخميس 03 أغسطس 2017

العثور على ترسانة أسلحة في شقة سكنية بإحدى ضواحي موسكو

ارشيفيه

موسكو - (د ب أ)

أعلنت قوات الحرس الوطني الروسي، اليوم الخميس، عن العثور على ترسانة من الأسلحة و7 آلاف قطعة ذخيرة، و 5.1كيلوجرام من البارود في أحد الشقق السكنية بضواحي موسكو.

وجاء في بيان نشر على الموقع الرسمي للحرس الوطني الروسي "عثر خبراء المتفجرات من قوات الحرس الوطني على 28 قطعة سلاح خفيف و16 قنبلة يدوية و27 صاعقا و5ر1 كيلوجراما من البارود و34 من صواريخ الإشارة، و18 قطعة من السلاح الأبيض، وأكثر من 7 آلاف قطعة ذخيرة من مختلفة الأعيرة. وتم تسليم ترسانة الأسلحة، التي عثر عليها بالكامل لفريق التحقيق، لإجراء التحقيقات اللازمة"،بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وحدد البيان بأن موظفي جهاز الأمن الأتحادي الإقليمي و وزارة الداخلية في روسيا، عثروا على هذه الكميات من الأسلحة والذخائر في مدينة "لوبنا"(ضواحي موسكو) أثناء قيامهم بأعمال تفتيش وبحث في مبنى سكني.

يأتي العثور على ترسانة الأسلحة بعد مرور ستة ايام على اعلان جهاز الأمن الاتحادي الروسي ، عن القبض على سبعة أشخاص من آسيا الوسطى يشتبه بتحضيرهم لعمليات ارهابية في بطرسبرج وفي محطات قطارات بالمدينة.

يذكر أن احدى محطات مترو سان بطرسبرج تعرضت لهجوم في شهر أبريل الماضي اسفر عن مقتل اكثر من عشرة اشخاص وإصابة عدد اخر .

 

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