قوافل الحجاج تتوجه للمنافذ السعودية اعتبارًا من الغد

جدة - (أ ش أ):

تبدأ قوافل الحجاج في التوجه إلى المنافذ السعودية اعتبارًا من، غد الجمعة، حيث سيستقبل منفذ "جديدة عرير" الدفعة الأولى من الحجاج العراقيين كأول منفذ يبدأ في استقبال الحجاج لأداء فريضة الحج هذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن قوافل الحجاج ستتوافد عبر منافذ برية عدة ابتداء من الخامس عشر من الشهر الجاري عبر منفذ حالة عمار ومنفذ البطحاء ومنفذ الجسر ومنفذ الرقعي، في حين سيبدأ توافد حجاج الجمهورية اليمنية ابتداء من يوم ٢٠ من الشهر الجاري.

وأشارت أن وزارة الحج والعمرة دشنت أعمال خطتها التشغيلية المعتمدة من وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، التي تتضمن إطلاق برامج استقبال حجاج بيت الله الحرام عبر المنافذ البرية للمملكة، حيث وفرت الوزارة جميع الاحتياجات الخدمية للحجاج، إضافة إلى تفعيل برامج الجودة والجولات الميدانية على جميع المنافذ المعتمدة للحجاج للوقوف على الاستعدادات الواسعة لاستقبال ضيوف الرحمن.

فيما جهزت وزارة الحج والعمرة عددًا من الخدمات لاستقبال الحجاج، حيث قامت بتوفير هدية الحاج، إضافة إلى وجبات غذائية تسلم فور وصول الحجاج للمنافذ.