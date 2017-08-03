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الرياض: لا صحة لمزاعم استكمال التحقيق في "حادث السفارة" بطهران

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مصراوي Masrawy

الرياض: لا صحة لمزاعم استكمال التحقيق في "حادث السفارة" بطهران

08:37 م الخميس 03 أغسطس 2017

حادث السفارة - ارشيفيه

الرياض - (أ ش أ):

أكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية ، الخميس، عدم صحة المزاعم التي أطلقها المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الإيرانية حول استكمال الإجراءات المتعلقة بالتحقيق في حادثة اقتحام سفارة المملكة العربية السعودية لدى طهران وقنصليتها العامة في مشهد.

ونقلت قناة "العربية" عن المصدر قوله "إن السلطات الإيرانية عمدت منذ البداية إلى التسويف والمماطلة، حيث تم إبلاغ الجانب الإيراني بجاهزية الفريق السعودي للتواجد في الأراضي الإيرانية في الفترة من 25 - 29 ديسمبر 2016 ليشارك عند معاينة السلطات الإيرانية لممثليات المملكة في إيران وإطلاعه على نتائج التحقيقات.

وتابع المصدر أنه بعد مضي التاريخ المحدد بأربعة أشهر طلب الجانب الإيراني تحديد تاريخ جديد لزيارة الفريق السعودي، وتم إبلاغهم بمناسبة يوم 3 يوليو 2017، وأكد الجانب الإيراني موافقته على ذلك، إلا أن السلطات الإيرانية لم تشعر المملكة بالموافقة على تصريح هبوط الطائرة الخاصة بالفريق السعودي إلا في تاريخ 1 أغسطس 2017 بموجب مذكرة رسمية، وذلك بعد صدور بيان وزارة الخارجية السعودية.

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