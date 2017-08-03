بأمر البدري.. تجميد صفقة «دويدار» وجلسة ثلاثية لحسم صفقة المدافع

التحرير

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يعقد حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع جهازه المعاون في حضور عصام سراج، مدير التعاقدات بالنادي من حسم اسم صفقة المدافع.

وعلم «التحرير» أن البدري طلب من مسئولي الأهلي تجميد المفاوضات مع أحمد دويدار بشكل مؤقت وتأجيل الإعلان عن الصفقة لحين مناقشة باقي الأسماء المتاحة للتعاقد معها.

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ورغم اتفاق الأهلي مع دويدار خلال الأيام القليلة الماضية، إلا أن البدري طلب تأجيل الصفقة وتجميد المفاوضات في الوقت الجاري لمناقشة باقي الأسماء المتاحة.

ومن المقرر أن يجتمع البدري مع معاونيه غدًا لحسم الصفقة في أقرب وقت، وخاصة بعد تمديد القيد الإفريقي حتى 11 أغسطس.